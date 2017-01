Interview nach Scheidung Gavin Rossdale trauert Gwen Stefani nach

13 Jahre hielt die gemeinsame Ehe. Drei gemeinsame Kinder hat das frühere Paar. Doch auch diese für Rock'n'Roll-Verhältnisse erstaunlich lange Liebe hatte 2015 ein Ende. "Unüberbrückbare Differenzen", gaben Gwen Stefani und Gavin Rossdale damals gemeinsam an.

Doch der 51 Jahre alte Rocksänger der Band Bush hängt offenbar noch immer an der No-Doubt-Frontfrau. In einem Interview mit der britischen "Sun" sagte er über seine 47 Jahre alte Ex: "Wir hatten 20 Jahre zusammen und das an sich ist ziemlich unglaublich. Es ist ein Leben lang. Ich denke immer noch, dass sie fantastisch ist." Sie hätten tolle Jahre und drei tolle Kinder zusammen. "Es gab viel Gutes und mit der Zeit nehme ich das immer mehr wahr."

Die Scheidung "war komplett das Gegenteil von dem, was ich wollte", sagte Rossdale dem Blatt. "Aber jetzt ist es so." Neben dem Tod geliebter Menschen sei die Scheidung das schmerzvollste, was man durchleben könne. Für neue Dates wiederum habe er aktuell gar keine Zeit, sagte Rossdale, der als neuer Juror bei der britischen Ausgabe von "The Voice" auftritt.

Bei Gwen Stefani sah es bereits wenige Monate nach ihrer Trennung anders aus. Sie kam mit Country-Star Blake Shelton zusammen - den sie ausgerechnet auch bei "The Voice" kennengelernt hatte.