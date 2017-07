Erster Weltkrieg Royales Gedenken an die Flandernschlacht

Hundert Jahre nach der verheerenden dritten Flandernschlacht im Ersten Weltkrieg hat Großbritannien der Gefallenen gedacht. An der Zeremonie auf dem alliierten Soldatenfriedhof Tyne Cot in der Nähe von Ypern in Belgien nahmen neben der britischen Premierministerin Theresa May auch Prinz Charles, sein Sohn William, dessen Frau Kate und Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel teil.

Die rund hunderttägige dritte Flandernschlacht um das Dorf Passchendaele begann am 31. Juli 1917. Auf alliierter Seite kämpften damals unter anderem Briten, Franzosen, Kanadier, Australier und Neuseeländer um die vorübergehende Eroberung eines von deutschen Soldaten besetzten Höhenzugs. Die Schlacht endete ohne größere Erfolge. Nach Schätzungen kamen bis zu einer halben Million Soldaten ums Leben, wurden verwundet oder gerieten in Gefangenschaft.

Neben dem belgischen Königspaar Philippe und Mathilde nahmen nach Angaben der Veranstalter etwa 4000 Nachfahren von Beteiligten an der Zeremonie teil. May las zum Gedenken an die Gefallenen einen Auszug aus der Bibel vor. Gabriel legte gemeinsam mit Herzogin Kate im Gedenken an die Gefallenen Kränze nieder.

Bereits am Sonntagabend hatten William und Belgiens König Philippe am Menin-Tor in Ypern Kränze niedergelegt. Die Gedenkstätte soll an die hunderttausenden Toten der dreimonatigen Schlacht erinnern. "Mitglieder unserer Familien, unserer Regimenter, unserer Nationen - sie haben alles geopfert für das Leben, das wir heute leben können", sagte Prinz William in einer Ansprache. "Hundert Jahre später stehen wir immer noch Seite an Seite in Erinnerung an diese Opfer."

Vor der Abreise nach Belgien erklärte Gabriel, die Flandernschlacht stehe "für das sinnlose Grauen des Kriegs". Wenn nun der hunderttausenden toter Soldaten gedacht werde, "die in wenigen Monaten in den Schützengräben Flanderns regelrecht zermalmt wurden, ist die gemeinsame Botschaft das 'Nie wieder'."

Eine Gedenkfeier mit Pathos und royalem Glanz, bei der den britischen Medien ein Detail nicht entging: Williams Ehefrau Kate trug beim Auftakt der Feierlichkeiten das gleiche weiße Kleid, wie bei der Taufe ihrer Tochter Charlotte vor rund zwei Jahren. Mit ihrem weißen Hut stach sie aus der vorwiegend dunkel gekleideten Menge heraus. Auch beim 90. Geburtstag der Queen im vergangenen Jahr hatte sie das Kleid an.