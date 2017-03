Geena Davis über Feminismus "Thelma & Louise hat alles für mich verändert"

Zwei Frauen mit ihrem Thunderbird-Cabrio in der Wüste von Oklahoma. Ein Lkw-Fahrer hat den beiden mehrfach anzügliche Anspielungen zum Thema Oralsex gemacht. Dafür gibt es jetzt die Rechnung. "Du hast wirklich schlechte Manieren", sagt die eine Frau, die Thelma heißt. Die andere, Louise, jagt ihm ein paar Kugeln in die Reifen.

Im Film "Thelma & Louise" gingen Geena "Thelma" Davis und Susan "Louise" Sarandon 1991 auf einen Roadtrip durch den Süden der USA und auf einen Feldzug gegen die verkorkste Männerwelt. Für viele Kinogängerinnen ein Erweckungserlebnis - und offenbar auch für Geena Davis selbst.

Im Interview mit dem "Guardian" erzählte die Schauspielerin, wie sie in jungen Jahren unter den Normen gelitten habe, die ihr als Frau auferlegt worden seien. "Ich wollte weniger Platz einnehmen", sagte die 61-Jährige. "Es schien, als ob jedes Mal auf mich gezeigt wurde, wenn ich überschwänglich oder frei war." In ihrer Kindheit habe man ihr eingetrichtert, dass sie sich zusammenreißen müsse, um Chancen beim anderen Geschlecht zu haben. Ihre Tante habe ihr gesagt: "Du musst wirklich lernen, leiser zu lachen, denn Jungs mögen keine laute Lady."

Sie sei sehr harmoniebedürftig gewesen, sagt Davis. Darum habe sie in einer Blase aus extremer Fraulichkeit gelebt, in der sie nie über Gefühle gesprochen habe. Den großen Wandel hätten dann die Dreharbeiten zu "Thelma & Louise" gebracht.

In dem Film erschießt die ältere Louise einen Mann, der die junge Thelma vergewaltigen will. Aus Angst vor den Folgen nehmen die beiden Frauen gemeinsam Reißaus.

Während der Dreharbeiten sei Kollegin Susan Sarandon für sie zum Idol geworden, sagte Davis. Sie habe nach und nach ihr unterwürfiges, mädchenhaftes Verhalten abgelegt, um so zu werden wie Sarandon. "Jeden Tag am Set lernte ich mehr, ich selbst zu sein. Weil sie so ein Vorbild für mich war."

Heute setzt sich die Schauspielerin mit ihrer Organisation für mehr Einfluss von Frauen vor und hinter der Kamera ein. Ihr Ziel: Frauen sollen präsenter in Filmen werden. Dort sei man längst noch nicht am Ziel, aber in fünf bis zehn Jahren erhofft sich Davis spürbare Fortschritte.

Manchmal hätten Frauen sie angesprochen und gesagt: "Meine Freundin und ich haben einen Roadtrip gemacht und deinen Film nachgespielt." Darauf würde sie antworten: "Hoffentlich nur die guten Teile." Diese Begegnungen hätten sie erkennen lassen, wie wenige Möglichkeiten es für Frauen gebe, von weiblichen Charakteren inspiriert zu werden. "Das hat alles für mich verändert."