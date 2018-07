George Clooney hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der italienischen Insel Sardinien Verletzungen zugezogen. Der Schauspieler sei eingeliefert und mittlerweile wieder entlassen worden, nachdem er mit seinem Motorroller in einen Unfall verwickelt gewesen sei, teilte das Krankenhaus in der Stadt Olbia mit.

Lokalen Medienberichten zufolge verließ der 57-Jährige das Ospedale Giovanni Paolo II über einen Seiteneingang. Die Regionalzeitung "La Nuova Saredegna" berichtete, Clooney sei auf dem Weg zu einem Filmset verunglückt. Dem Blatt zufolge war der Motorroller des Schauspielers mit einem Auto kollidiert, das gerade auf einer Straße wendete.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete, Clooney habe sich an der Hüfte verletzt. Demzufolge ist Clooney derzeit in Sardinien für Dreharbeiten an einer Miniserie, die auf Joseph Hellers Buch "Catch-22" basiert.

Google Street View Ospedale Giovanni Paolo II in Olbia

Die italienische Polizei veröffentlichte keine weiteren Details. Ein Sprecher des Schauspielers reagierte bislang nicht auf Anfragen. Clooney hat ein Haus im Norden Italiens, am Comer See nahe der Grenze zur Schweiz.

Anmerkung: In einer früheren Version hieß es, George Clooney sei mit einem Motorrad unterwegs gewesen. Wir haben die Stelle korrigiert.