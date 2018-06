Klatsch und Knatsch Geht ganz gut

Die Liebesbekundungen der Woche...

... kamen von den Clooneys. Normalerweise hält sich das Paar mit Aussagen über sein Privatleben zurück. Bei einer Gala zu George Clooneys Ehren in Los Angeles machte seine Frau Amal eine Ausnahme und rührte ihren Mann zu Tränen. "Ich habe George mit 35 Jahren kennengelernt und hatte mich schon mit dem Gedanken abgefunden, als alte Jungfer zu enden", sagte die Menschenrechtsanwältin.

"Fünf Jahre später ist er die Person, die ich komplett bewundere und deren Lächeln mich jedes Mal zum Schmelzen bringt." Was sie mit ihm gefunden habe, "ist die große Liebe, von der ich immer hoffte, dass es sie gibt. Dich mit unseren Kindern Ella und Alexander zu sehen, ist die größte Freude in meinem Leben."

Das Paar heiratete 2014, im vergangenen Jahr kamen Zwillinge zur Welt. Clooney, 57, wählte ebenfalls bewegende Worte. "Ich dachte, wenn man eine erfolgreiche Karriere hat, würde man nicht die eine große Liebe im Leben haben. Und dann kam Amal."

Eine Gala für George Clooney George und Amal Clooney zeigten sich bei einer Gala in Los Angeles schwer verliebt. Bei dem AFI Life Achievement Award zu Ehren des Schauspielers machte seine Ehefrau ihm eine öffentliche Liebeserklärung. "Ich habe George mit 35 Jahren kennengelernt und hatte mich schon mit dem Gedanken abgefunden, als alte Jungfer zu enden", sagte die Menschenrechtsanwältin. Sie habe in ihrem Mann die große Liebe gefunden, von der sie "immer hoffte, dass es sie gibt", sagte die 40-Jährige. "Dich mit unseren Kindern Ella und Alexander zu sehen ist die größte Freude in meinem Leben", sagte sie weiter. Die "Friends"-Schauspielerinnen Courteney Cox und Jennifer Aniston wahren ebenfalls bei der Gala zu Gast - und wurden somit Zeuge von Amal Clooneys Rede, die ihren Mann zu Tränen rührte. Auch Juliana Margulies, die mit George Clooney in der Serie "Emergency Room" spielte, lobte den 57-Jährigen in einer Rede. Von ihm habe sie die wichtigsten Dinge über Hollywood gelernt, sagte sie. In einem Outfit im auffälligen Tattoo-Look zeigte sich Schauspielerin Cate Blanchett. Sie spielte mit Clooney unter anderem in dem Film "Monuments Men". Auch Model Cindy Crawford und ihr Mann Rande Gerber besuchten die Gala. Grüße vom Ex-Präsidenten: Barack Obama sendete eine vorab aufgezeichnete Botschaft an George Clooney.

Die Mitteilung der Woche...

... kam aus Großbritannien. Pippa Middleton, Schwester der Herzogin von Cambridge und Prinz Williams Schwägerin, ist schwanger. Das teilte Middleton in ihrer Fitness-Kolumne für das Magazin der Supermarktkette Waitrose mit. Im Mai 2017 hatte sie den Hedgefonds-Manager James Matthews geheiratet.

Kates Schwester ist schwanger Pippa Middleton und ihr Mann James Matthews erwarten ihr erstes Kind. Das gab die jüngere Schwester der britischen Herzogin Kate in ihrer Fitness-Kolumne für das Magazin der Supermarktkette Waitrose bekannt. Anders als Kate habe sie aber nicht an morgendlicher Übelkeit gelitten, schrieb die 34-Jährige. "Ich hatte Glück, die ersten zwölf Wochen ohne Morgenübelkeit hinter mich zu bringen. Deshalb konnte ich einfach wie normal weitermachen." Pippa Middleton ist auch gut sieben Jahre nach der Hochzeit ihrer Schwester, Herzogin Kate, noch immer vor allem für diesen einen Auftritt bekannt. Am 29. April 2011, bei der royalen Hochzeit von Kate mit Prinz William, war sie Trauzeugin - und zog in einem figurbetonten Kleid von Alexander McQueen die Blicke auf sich. Im Mai 2017 schritt Pippa Middleton selbst zum Traualtar. Und zwar ganz traditionell an der Seite ihres Vaters Michael. Sie heiratete den acht Jahre älteren James Matthews. Der Investmentbanker soll ihr den Antrag im Sommer 2016 im malerischen Lake District im Norden Englands gemacht haben. Das Brautpaar stieg nach der Hochzeit in einen Jaguar E-Type. Der Ort des Geschehens: Die St.-Marks-Kirche in Englefield westlich von London. In dem kleinen Gotteshaus ließen sich Middleton und Matthews trauen - danach ging es weiter zum nahe gelegenen Anwesen von Middletons Familie in Bucklebury. Die Prinzen: William und Harry bei der Hochzeit von Pippa Middleton

Die Duftnote der Woche...

... hinterließ Fußballnationalspieler Julian Draxler. "Jeder hat vorm Spiel ein Ritual, und ich greife eben meistens noch mal zum Kulturbeutel in meinem Spind und nehme zwei, drei Sprühstöße Parfüm. Das gibt mir ein Glücksgefühl", sagte der 24-Jährige dem Magazin "Bunte".

Parfüm, Mode, Schuhe Nationalspieler Julian Draxler hat ein besonderes Ritual, bevor er auf den Fußballplatz geht: Er legt noch einmal Parfüm nach - das erzählte er zumindest dem Magazin "Bunte". "Ob Training oder Spiel - ich gehe nie ohne Parfüm auf den Platz", sagte der 24-Jährige. Nicht alle Mitspieler haben dafür Verständnis: "Manchmal fragen mich die Kollegen, ob ich nicht ganz sauber ticke." Fußballer im Allgemeinen achten sehr auf ihr Äußeres - behauptet zumindest Draxler: "Es gibt ein Klischee, das in jedem Fall zutrifft - und das ist, dass wir sehr, sehr eitel sind." Draxler selbst änderte seinen Kleidungsstill, seitdem er in Paris lebt: "Man kann durchaus mal auf die Straße gehen mit etwas gewagteren Dingen, ohne dass man schräg angeguckt wird." Ein besonderes Faible hat Draxler (hier mit Antonio Rüdiger) für ein Kleidungsstück: Er besitzt nach eigener Aussage rund 70 Paar Schuhe.

"Ob Training oder Spiel - ich gehe nie ohne Parfüm auf den Platz", sagte der Fußballprofi. Ob hinter diesen Aussagen wohl ein kalkuliertes Interesse steht? Draxler hat eine Werbepartnerschaft mit einem Parfüm-Hersteller. Seine Mitspieler zumindest scheinen wenig Verständnis für Draxlers Ritual zu haben: "Manchmal fragen mich die Kollegen, ob ich nicht ganz sauber ticke."

Die Trennungsanalyse der Woche...

... lieferte Lilly Becker. Die 41-Jährige zeigte zeigt sich nach einem "langen Kampf um ihre Ehe" tief traurig über die Trennung von ihrem Mann Boris. "Der Schmerz ist groß, und es tut unglaublich weh", sagte das niederländische Model in einem "Stern"-Interview. "Das Ende ist schon etwas her, und nur deshalb bin ich in der Lage, jetzt darüber zu sprechen."

Das prominente Paar versuchte demnach auch mit einer gemeinsamen Therapie, die Ehe zu retten. "Am Ende mussten wir uns eingestehen, dass die Trennung die einzige Lösung ist, um zumindest unsere Beziehung als Eltern und Freunde retten zu können", sagte Lilly Becker. Es habe nicht nur "den einen Grund" für die Trennung gegeben. "Als Ehepaar hat es einfach nicht mehr funktioniert."

Der zweite Versuch Wenige Tage nach der Nachricht vom Ehe-Aus meldete sich Lilly Becker zu Wort: "Es tut so unglaublich weh", sagte sie in einem Interview mit dem "Stern". Nach knapp neun Jahren Ehe hatte das Paar seine Trennung bekanntgegeben. Boris und Lilly Becker bei einer Filmgala im Februar 2011: Laut dem Anwalt der beiden soll die Trennung einvernehmlich und freundschaftlich vonstatten gegangen sein. Noch nicht verheiratet, aber schon ein Paar: Im August 2007 schauten die beiden bei einer Sport-Preisverleihung in Hamburg vorbei. Das Paar hatte sich 2005 kennengelernt. Schon vor der Verlobung gab es eine Episode, die die Klatschpresse wochenlang beschäftigte: Der Ex-Tennisstar hatte Lilly verlassen und sich mit Sandy Meyer-Wölden verlobt (hier sind Becker und Meyer-Wölden 2008 auf dem Oktoberfest zu sehen). Nach drei Monaten löste Boris Becker diese Verbindung aber wieder - und kehrte reumütig zu Lilly zurück. Turtelnd bei "Wetten, dass...?": Im Februar 2009 war das Paar zu Gast in der Unterhaltungsshow - damals waren die beiden noch nicht verheiratet. Den Auftritt in der Unterhaltungsshow nutzte das Paar, um seine Verlobung bekanntzumachen. Es dauerte nur wenige Monate, dann wurde im Sommer 2009 geheiratet. Hier zeigt sich das standesamtlich getraute Paar der Öffentlichkeit. Auch bei der kirchlichen Hochzeit waren Kameras dabei. Die Feier fand in der Kapelle Regina Pacis in St. Moritz statt. In der Rückschau sollte man vermutlich nicht zu viel in dieses Foto hineininterpretieren: Das Ehepaar bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Berlin Mitte Februar 2011. Das Paar hat ein gemeinsames Kind. Sohn Amadeus - hier mit Mama Lilly im April 2017 - kam im Februar 2010 zur Welt. Statt Tennis kann man ja auch mal Fußball anschauen: Das Ehepaar beobachtet im März 2012 das Fußballspiel zwischen dem FC Chelsea und Leicester City. 2012 schaute das Ehepaar im Deutschen Haus bei den Olympischen Spielen in London vorbei. Und auch bei "Wetten, dass...?" ließen sich die Beckers wieder blicken - im Dezember 2013 in Augsburg. 2009 heiratete Becker Lilly Kerssenberg. Das Paar bekam 2010 den Sohn Amadeus - nun ist die Ehe gescheitert. Fast wie zu Hause: Zum Tennisturnier von Wimbledon hat Becker eine ganz besondere Verbindung - 2016 schaute er sich mit seiner Frau das Finale zwischen Andy Murray und Milos Raonic an. Lilly und Boris Becker bei einer Sportgala Ende Februar in Monaco: Für eine TV-Show hatte sich Becker künstlich altern lassen und anschließend das Fazit gezogen, in der Zukunft werde es "eher schlechter als besser". Das klingt rückblickend fast ein wenig ahnungsvoll. Für beide Ehepartner war es der zweite Versuch: Lilly Becker war zuvor mit einem US-Geschäftsmann verheiratet gewesen, Boris Becker mit Barbara. 1993 heirateten die beiden, zwei Söhne gingen aus der Beziehung hervor: Noah Gabriel (Jahrgang 1994) und Elias Balthasar (1999). Familienausflug: Boris Becker mit seiner Frau sowie seinen Söhnen aus erster Ehe, Noah (2.v.l.) und Elias sowie Noahs damaliger Freundin bei der Modewoche in Berlin 2011. Die Ehe mit Barbara Becker hielt gut sieben Jahre. Im Januar 2001 kam die Scheidung. Sie soll ihn laut "Bild"-Zeitung rund 15 Millionen Euro gekostet haben. Im Sommer 1999 hatte Becker seine schwangere Frau mit Angela Ermakova betrogen. Bei der kurzen Affäre zeugte er die uneheliche Tochter Anna (Jahrgang 2000), was Becker zunächst bestritt, nach einem Vaterschaftstest jedoch zugab: "Ich übernehme die Verantwortung und werde für die kleine Anna sorgen." Hier sind Mutter und Tochter im März 2007 bei einer Schönheitsmesse in Düsseldorf zu sehen. Am 7. Juli 1985 wurde Becker schlagartig zum deutschen Sporthelden - durch seinen Wimbledonsieg im Alter von 17 Jahren. Er besiegte im Finale den Südafrikaner Kevin Curren 6:3, 6:7, 7:6, 6:4. Es war der Beginn einer unglaublich erfolgreichen Tenniskarriere.

Wo wir schon bei der gescheiterten Ehe der Beckers sind: Sie war auch der Anlass für den Zwist der Woche.

Den trugen Boris Becker und Oliver Pocher miteinander aus. Die beiden können einander schon länger nicht besonders gut leiden - 2013 zofften sie sich auf Twitter, damals ging es unter anderem um Beckers frühere Verlobte und Pochers damalige Frau Alessandra Meyer-Wölden. Nun stichelte Pocher wieder gegen Becker. "Es hat eh schon länger gehalten, als ich dachte", sagte Pocher über die Dauer der Ehe des Ex-Tennisstars und des Models.

Irgendwann hatte Ex-Tennisstar Becker die Nase offenbar voll: "Halte einfach deine Klappe und kümmere dich um deine eigene Familiengeschichte ( kompliziert genug...)", schrieb er auf Twitter an Pocher gerichtet. Der Komiker solle aufhören "dumm unqualifiziert daherzureden".

Boris Becker vs. Oliver Pocher 2.0 Boris und Lilly Becker haben vor Kurzem ihre Trennung bekannt gegeben - für Komiker Oliver Pocher Anlass zum Sticheln. "Es hat eh schon länger gehalten, als ich dachte", sagte Pocher beispielsweise zu bunte.de. Außerdem veröffentlichte der Komiker auf Instagram eine Foto-Kollage von Becker und sich selbst vor dem Eiffelturm in Paris. "Stadt der (Ex-)Liebe...", schrieb er dazu. Becker fand diese Kommentare offenbar wenig amüsant und reagierte nun auf Twitter. "Halte einfach deine Klappe und kümmere dich um deine eigene Familiengeschichte ( kompliziert genug...) anstatt dumm unqualifiziert daherzureden (fällt dir wohl schwer)", schrieb der ehemalige Tennisspieler.

Die Schönheitstipps der Woche...

... gab Mariah Carey. Die Sängerin sagte: "Ich bade in Milch." Das sei eine Schönheitsbehandlung. Andere Gerüchte über ihre Allüren dementierte sie jedoch: Nein, sie verlange nicht in jedem Hotelzimmer einen neuen Toilettensitz und nein, sie bade auch nicht ausschließlich in französischem Mineralwasser. Sondern in Milch.

Doch Carey schlug auch ernste Töne an. Sie sprach etwa über ihre bipolare Störung. Sie sagte, dass eine Identitätskrise in der Kindheit möglicherweise die Ursache für die Krankheit sei.

Die "dunkle Seite des Lebens" Über die angeblichen Allüren von Mariah Carey gibt es etliche Anekdoten. Im Interview mit dem "Guardian" dementierte sie so manches Gerücht. "Meine Mutter erlebte als Opernsängerin viel Rassismus, weil sie mit einem schwarzen Mann verheiratet war", sagte Carey in dem Interview mit dem britischen Guardian. Dass sie in französischem Mineralwasser bade, stimme nicht. ""Ich bade in Milch", sagte Carey im Interview. Doch sie schlug auch ernste Töne an. "Meine Mutter erlebte als Opernsängerin viel Rassismus, weil sie mit einem schwarzen Mann verheiratet war", sagte Carey. Sie sprach auch über ihre bipolare Störung. Ihre Erkrankung hatte sie im April dieses Jahres öffentlich gemacht. Mit dem "Guardian" sprach sie über Ursachen: Eine Identitätskrise in der Kindheit habe die Krankheit möglicherweise ausgelöst. Wie sie die bipolare Störung bekämpft, hatte sie im April bereits "People" gesagt: "Ich habe Behandlung gesucht und bekommen, positive Menschen um mich herum gebracht und jetzt mache ich wieder, was ich liebe - Songs schreiben und Musik." Carey ist mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben eine der erfolgreichsten Musikerinnen der USA.

Und den Badeausflug der Woche...

... machte "Tote Hosen"-Frontmann Campino. Der stieg nachts mit weiblicher Begleitung in ein Dresdner Freibad ein und dokumentierte dies auf dem offiziellen Instagram-Account der Band.

Zwischenzeitlich hatte der Musiker deshalb eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs am Hals. Nachdem Campino um Verzeihung gebeten und 5000 Euro Spenden in Aussicht gestellt hatte, stellte die Bäder GmbH in Aussicht, die Sache auf sich beruhen zu lassen.

Auf Tour Die Toten Hosen haben ein Konzert in Berlin abgesagt. Erst wenige Stunden vor dem geplanten Einlass, verkündete die Band, dass der Auftritt nicht stattfinden wird. "Leider müssen wir Euch mitteilen, dass bei Campino heute Morgen ein Hörsturz diagnostiziert worden ist", schrieben die Toten Hosen auf Facebook. Auf Anweisung der Ärzte, müsse der Auftritt daher abgesagt werden. Erst vor wenigen Tagen schaffte Campino es mit einem illegalen Badeausflug nach einem Konzert in Dresden in die Schlagzeilen. "Und die Jahre ziehen ins Land...": Die Toten Hosen gibt es bereits seit mehr als 35 Jahren. Das Bild wurde bei einem Konzert im Jahr 1994 in London aufgenommen. Ob weitere Konzerte der aktuellen "Laune der Natur"-Tour betroffen sind ist noch nicht bekannt. Das undatierte Foto zeigt die Band in früheren Zeiten

Die Woche endete für die Toten Hosen und ihre Fans trotzdem nicht erfreulich - die Band musste wegen eines Hörsturzes des 55-Jährigen ein Konzert absagen.