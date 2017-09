Klatsch und Knatsch Königskinder

Es war einmal....Eine Meldung vom japanischen Kaiserhof hat in dieser Woche für Wirbel gesorgt. Das könnte auch daran liegen, dass das Schicksal von Prinzessin Mako an ein Märchen erinnert. Die 25-Jährige Kaiserenkelin hat ihre Verlobung mit einem Bürgerlichen bekannt gegeben - damit verliert sie allerdings ihren Adelstitel.

Mit ihrer Entscheidung für die Liebe fühle sie sich "wirklich glücklich", sagte Mako. Bei der Bekanntgabe der Verlobung konnten sich die Prinzessin und ihr Verlobter, der ebenfalls 25 Jahre alte Kei Komuro, kleinere Turteleien nicht verkneifen.

AFP Prinzessin Mako und ihr Verlobter Kei Komuro

Auch andere Royals hatten in dieser Woche gute Nachrichten zu verkünden. Herzogin Kate und Prinz William haben bekannt gegeben, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Nach Prinz George, 4, und Prinzessin Charlotte, 2, ist Kind Nummer drei unterwegs.

Herzogin Kate leidet wie schon bei den ersten beiden Schwangerschaften an einer schweren Form der Schwangerschaftsübelkeit. Das bekam auch ihr ältester Spross George spüren. Der Vierjährige wurde diese Woche eingeschult. An seinem ersten Schultag erschien der kleine Prinz in Begleitung seines Vaters. Mama Kate blieb allerdings zu Hause - sie war krank.

Ganz blendend scheint es hingegen Prinz Harry zu gehen. Er und seine Freundin Meghan Markle sind "glücklich und verliebt". Das verriet die Schauspielerin in einem Interview mit dem US-Magazin "Vanity Fair".

Bisher hatten Harry und seine Freundin wenig über ihre Beziehung preisgegeben. Nun sagte Markle, dass sich die beiden bereits sechs Monate lang heimlich getroffen hätten, bevor ihnen die Medien auf die Spur gekommen seien.

"Während der ganzen Zeit habe ich gearbeitet, und das Einzige, was sich verändert hat, ist die Wahrnehmung der Menschen. Nichts an mir hat sich verändert. Ich bin immer noch derselbe Mensch, und ich habe mich noch nie über meine Beziehungen definiert", sagte die Schauspielerin.

Meghan Markle steigt ihre Beziehung zu einem Prinzen offenbar nicht zu Kopf, Kim Kardashian steigt ... nackig auf einen Baum. Mit einem Instagram-Post warb sie für ein in dieser Woche erschienenes Buch der Fotografen Mert Alas und Marcus Piggot: Sie sei "so geehrt", von den beiden abgelichtet worden zu sein, schreibt sie.

So honored to have been photographed by Mert and Marcus for their book new book! 20 years in the making! It's out Sept 7th #mertandmarcus @mertalas @macpiggott #taschen Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am 5. Sep 2017 um 15:03 Uhr

Mert Alas zufolge trägt die Schwarz-Weiß-Aufnahme den Titel "Night Bird". Kardashians Blick geht in die Ferne, "als würde sie in der Nacht nach etwas suchen", wie es das "OK!"-Magazin formuliert. Wahrscheinlich, unkte ein Instagram-User, "ist sie einfach nur auf der Suche nach ihren Klamotten".

Tessa Thompson in der Rolle der Valkyrie in dem Superhelden-Film "Thor: Tag der Entscheidung": Die Darstellerin versucht, nicht dem Klischee von Hollywood zu erliegen, wonach Frauen in Actionfilmen "gleichzeitig sehr stark und kämpferisch sein müssen, aber auch sexy". Das sei ungerecht, sagte sie der "Los Angeles Times". Knallharte Typen, "badasses" seien bei den Frauen gefragt – "das ist eine Bezeichnung, die ich in allen Drehbüchern Hollywoods hasse", so die Schauspielerin. Zusammen mit Regisseur Taika Waititi wolle sie eine Frauenfigur schaffen, "die ihre eigene Ikonografie besetzt". Der Begriff "Badass" habe sich in jedes Drehbuch geschlichen, das ihr unterkomme. "Es ist schrecklich, weil er überhaupt nichts bedeutet." Man habe es einfach mit einer sehr geistlosen Art männlicher Autoren zu tun, die damit wohl sagen wollten: "Ah, uh, sie ist so, sie, uh, sie ist tough. Sie ist ein knallharter Typ, aber sie hat etwas Schönes. Und sie ist sexy. Unbewusst sexy."

Während sich Kim Kardashian mal wieder ganz bewusst lasziv gibt, sorgen sexy Frauenrollen in Hollywood immer wieder für Frustration bei Schauspielerinnen.

Tessa Thomson spielt in Marvels neuem Superheldenfilm "Thor: Tag der Entscheidung" Valkyrie, eine Elite-Kriegerin aus Asgard, und ist genervt, weil sich Drehbuchautoren ihrer Meinung nach so wenig Mühe mit der Beschreibung solcher Rollen geben. Knallharte Frauen, "badasses", seien bei den Frauen gefragt - "das ist eine Bezeichnung, die ich in allen Drehbüchern Hollywoods hasse", so die Schauspielerin.

Der Begriff habe sich inzwischen in jedes Drehbuch geschlichen, das ihr unterkomme. "Es ist schrecklich, weil er überhaupt nichts bedeutet." Man habe es einfach mit einer sehr geistlosen Art männlicher Autoren zu tun, die damit wohl sagen wollten: "Ah, uh, sie ist so, sie, uh, sie ist tough. Sie ist ein knallharter Typ, aber sie hat etwas Schönes. Und sie ist sexy. Unbewusst sexy."

US-Stars sagen "Happy Birthday" Beyoncé Knowles ist 36 geworden. Die Pop-Ikone konnte sich an ihrem Geburtstag über eine ganz besondere Überraschung freuen. Sie alle tragen einen großen schwarzen Hut, der das halbe Gesicht verdeckt, zwei geflochtene Zöpfe, dunklen Lippenstift und zahlreiche Halsketten. Das Outfit stammt aus dem Video zum Beyoncé-Hit "Formation" aus dem Jahr 2016, das der Sängerin eine Nominierung für den Grammy einbrachte. Familienmitglieder, Freunde und Stars gratulierten der Sängerin mit einer Foto-Aktion. Sie ließen sich im Beyoncé-Stil ablichten. Unter den Gratulanten war Tennis-Legende Serena Williams. Auch die ehemalige First Lady, Michelle Obama, wünschte Beyoncé alles Gute. Beyoncés frühere Bandkollegin Kelly Rowland sagte "Happy Birthday". Auch Michelle Williams ließ sich ablichten. Zusammen mit Beyoncé bildeten Rowland und Williams das legendäre Pop-Trio Destiny's Child. Ihren Geburtstag verbrachte Beyoncé zusammen mit ihrem Ehemann Jay-Z. Dieser sang dem Geburtstagskind ein Ständchen - bei dem Tausende Besucher des Festivals mitsangen.

Sehr tough und sexy ist bekanntlich Beyoncé Knowles. Die US-Sängerin ist in dieser Woche 36 geworden - und konnte sich über eine besondere Überraschung freuen: Mehrere US-Stars nahmen den Geburtstag zum Anlass, sich in einem berühmten Look der Sängerin aus dem Musikvideo zu "Formation" ablichten zu lassen. Sie alle tragen einen großen schwarzen Hut, der das halbe Gesicht verdeckt, zwei geflochtene Zöpfe, dunklen Lippenstift und zahlreiche Halsketten.

Auf Knowles' Homepage erschien eine Galerie, in der unter anderem ihre früheren Bandkolleginnen Kelly Rowland und Michelle Williams, die frühere US-First-Lady Michelle Obama und Tennis-Star Serena Williams im Beyoncé-Stil zu sehen sind. Auch Tina Knowles Lawson, die Mutter der Sängerin, beteiligte sich an der Aktion.

Er bereut nichts Schauspieler und Regisseur Woody Harrelson hat mit seinen 56 Jahren schon ein bewegtes Leben hinter sich. In einem Interview mit dem "Playboy" spricht er nun offen über Drogen. "Ich behaupte ja nicht, dass man ohne Sex-, Drogen- und Alkoholexzesse kein erfülltes Leben haben kann", sagte Harrelson dem "Playboy". "Aber für mich war es wohl wichtig, diese Dinge auszuprobieren. Intensiv zu leben. Ohne Rücksicht auf Verluste", sagte der Schauspieler. "Das hat mich sicher stark geprägt und mir auch bei meiner Selbstfindung geholfen. Dadurch bin ich bestimmt etwas klüger geworden," sagte Harrelson, der hier mit einem Fan auf dem roten Teppich für ein Selfie posiert. Demnächst ist Harrelson gemeinsam mit Sam Rockwell (rechts) in dem Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" im Kino zu sehen. Seine Exzesse in der Vergangenheit bereue er nicht, sagte der Schauspieler nun. Eine Sache ärgert ihn aber doch. Harrelson hätte gern das Recht zum Anbau von Marihuana. Eine Lizenz dafür hat er jedoch bisher nicht erhalten. "Die hat man mir nicht gegeben. Es war letztlich wohl eine politische Entscheidung", meint der Schauspieler im Interview mit dem "Playboy". Hier ist er mit Regisseur Martin McDonagh (rechts) und Schauspielerin Frances McDormand in Venedig. Die drei werben gemeinsam für ihren Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Woody Harrelson ist seit 2008 mit Laura Louie verheiratet. Die beiden verliebten sich bereits 1987 bei den Dreharbeiten der Sitcom "Cheers" ineinander. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter. Für seine Rolle als Ermittler in der Serie "True Detective" wurde Harrelson 2014 als bester Hauptdarsteller für den Golden Globe nominiert. Mittlerweile haben die Macher der Serie eine dritte Staffel angekündigt. Harrison ermittelte jedoch nur in der ersten Staffel. Auch für den Oscar wurde der Schauspieler bereits zweimal nominiert: 1997 in der Kategorie als bester Hauptdarsteller in "Larry Flynt - Die nackte Wahrheit" und 2010 als bester Nebendarsteller in dem Kriegsdrama "The Messenger - Die letzte Nachricht". Mit nach Hause nehmen durfte Harrelson die Auszeichnung bisher aber noch nicht.

Ein breitkrempiger Hut ist vermutlich nicht so Woody Harrelsons Stil, im Interview mit dem "Playboy" ließ der Schauspieler aber durchblicken, dass er gerne mal die grüne Brille aufsetzt, also Marihuana konsumiert. "Ich behaupte ja nicht, dass man ohne Sex-, Drogen- und Alkoholexzesse kein erfülltes Leben haben kann", sagte der 56-Jährige der Zeitschrift. "Aber für mich war es wohl wichtig, diese Dinge auszuprobieren. Intensiv zu leben. Ohne Rücksicht auf Verluste."

Seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, wurde ihm allerdings untersagt. Harrelson hätte gern das Recht zum Anbau von Marihuana. Die von ihm beantragte Lizenz habe er in seiner Wahlheimat Hawaii allerdings nicht erhalten. "Es war letztlich wohl eine politische Entscheidung", sagt der Schauspieler.