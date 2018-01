Dankesbrief von den Clooneys "Besser als Feenstaub"

Solche Post bekommen die Schauspieler des Theaters "Mill at Sonning" in Großbritannien sicher nicht alle Tage: George und Amal Clooney waren von einer "My-Fair-Lady"-Aufführung offenbar so begeistert, dass sie den Darstellern Blumen und einen Brief schickten, den die Schauspielerin Bethan Nash jetzt auf Instagram veröffentlichte.

"Amal und ich wollten Ihnen für eine fantastische Theaternacht danken. Wir haben jede Minute davon geliebt", heißt es in dem handgeschriebenen Text. Auch die "erweiterte Familie" des berühmten Paares sei begeistert von der Aufführung gewesen.

Begeistert war offenbar auch Nash: "Das ist besser als Feenstaub! Ein Brief und Blumen von George und Amal Clooney. Danke", schrieb sie zu dem Foto.