Der US-Schauspieler George Clooney trennt sich wenige Monate nach einem Motorroller-Unfall von einem seiner Zweiräder. Im Rahmen einer Wohltätigkeits-Versteigerung versteigert der Oscar-Preisträger eine laut Beschreibung kaum benutzte Harley Davidson, Baujahr 2017, mit seinem Namenszug auf dem Gastank. Das berichtet die US-Zeitschrift "People".

Das Mindestgebot beträgt laut der Auktion 28.000 Dollar. Bis zum 15. November kann geboten werden. Der Erlös soll an "Homes For Our Troops" gehen. Die Organisation setzt sich für US-Veteranen ein.

Laut der Beschreibung auf der Versteigerungs-Webseite hat Clooneys Motorrad nur 40 Kilometer auf dem Tachometer. Clooneys Frau Amal habe nach dem Unfall darauf gedrängt, dass er von Zweirädern Abstand halte, heißt es weiter.

Clooney war im Juli auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Sein Motorroller wurde von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert.