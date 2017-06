Klatsch und Knatsch Porno, Proteste, Pooth

Viele weibliche Prominente wurden in der Vergangenheit mit gestohlenen Nacktaufnahmen erpresst, oft von ehemaligen Partnern. Auch "O.C., California"-Star Mischa Barton gehört zu den Betroffenen. Ihr Ex habe sie mit versteckter Kamera gefilmt und die Aufnahmen Pornoseiten für eine halbe Million Dollar zum Kauf angeboten, sagte die Schauspielerin. Sie erstattete Anzeige - mit Erfolg.

Ein Gericht entschied, der Ex-Partner müsse die Aufnahmen herausgeben. "Mischa und ich haben diese Schlacht für die Rechte der Frauen geschlagen, um zu kontrollieren, welche Bilder unserer Körper öffentlich werden dürfen", teilte Barton-Anwältin Lisa Bloom mit.

Juristischer Sieg gegen "Racheporno" Mischa Barton im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes: Die Schauspielerin sorgte statt mit Filmen zuletzt vor allem mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Die 31-Jährige ging vor Gericht gegen die mögliche Veröffentlichung von Sexvideos mit ihr vor. Eine kurze Beziehung hatte Folgen für Barton: Ihr Ex-Partner soll sie heimlich gefilmt und fotografiert haben. Vor Gericht hat sie nun die Herausgabe der Aufnahmen erstritten, wie ein US-Gericht laut ihrer Anwältin nun entschied. Mischa Barton: Bekannt wurde sie als Marissa Cooper in der TV-Serie "O.C., California". Auch in "Notting Hill" spielte sie mit. Barton, hier 2016 in Cannes, habe mit dem Sieg vor Gericht einen Sieg für alle Frauen erstritten, freute sich ihre Anwältin Lisa Bloom. Die Aufnahmen entstanden Bloom zufolge im vorigen Jahr während einer kurzen Beziehung. Es ist nicht das erste Mal, dass Barton familiäre Dinge vor Gericht regelt: Vor zwei Jahren hatte sie in Los Angeles ihre Mutter verklagt. Barton (hier 2012 in Australien) warf ihrer Mutter Nuala vor, als ihre Managerin Einnahmen veruntreut zu haben. Vor einigen Jahren sorgte sie dann für negative Schlagzeilen - mit Alkohol- und Partyexzessen. Wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde sie zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Dieses Polizeifoto stammt aus dem Dezember 2007. Im Juli 2013 war Barton zu Gast auf der Berliner Fashion Week. Barton 2012 beim Pferderennen in Melbourne: Gut behütet mit Fascinator Zu Beginn ihrer Karriere hatte Barton Auftritte in den Filmen "The Sixth Sense" und "Notting Hill". Barton (hier 2009 in London) wurde in London geboren. Sie arbeitet auch als Model.

Dass Katy Perry sehr genau im Blick hat, welche Bilder sie von sich auf Social Media verbreitet, davon darf man ausgehen. Immerhin erreichen die Bilder viele Millionen Menschen: Auf Twitter hat Perry beinahe hundert Millionen Follower, auf Instagram knapp 66 Millionen.

Verlockend - aber auch gefährlich, wie die Sängerin nun festgestellt hat. "Können Sie sich die Art von Bewunderung vorstellen, die jemand wie ich bekommen kann, indem er nur einen Knopf drückt - und gleichzeitig auch den Hass?" Perry will sich nun in Abstinenz üben. Social-Media-Pause, einen Tag die Woche.

Suchtfaktor Social Media Katy Perry zählt zu der Generation von Musikern, die ihre Karriere auch mit Hilfe der sozialen Medien gemacht haben. "Diese ganzen Sachen machen sehr süchtig", sagte die US-Popsängerin. Die 32-Jährige, die bei Twitter fast 100 Millionen Follower hat, erlebt demnach sowohl Positives als auch Negatives im Netz. In Zukunft wolle sie sich bemühen, ihr Handy sonntags auszulassen, sagte Perry. Das Make-Up perfekt, die Frisur sitzt: Katy Perry mit trendigen kurzen Haaren auf Elton Johns 70. Geburtstag Ende März. So kennt man die Sängerin. Denn meistens setzt sie sich auf Fotos perfekt in Szene - sogar auf Selfies. Auch der Blick muss stimmen: Typischerweise geht dieser mit einem gekonnten Augenaufschlag und leicht gespitzten Lippen über die Schulter. Tiefes Dekolletée. stark geschminkte Augen: Für die Grammys hatte sich Katy Perry 2013 ganz schön in Schale geschmissen. Bei so vielen schönen Bildern kann man das zwar kaum glauben - aber auch Katy Perry sieht mal nicht so perfekt aus. Zu sehen ist das auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie kürzlich zwei Fotos von sich selbst postete, auf denen sie ganz natürlich und ohne Schminke zu sehen ist. Hier ist die Sängerin mit Ex-Freund John Mayer zu sehen. Dieses Foto bei der Premiere der "Schlümpfe" zeigt Katy Perry vor rund vier Jahren - mit gar nicht so viel Make-Up.

Eine solche Pause hätte Verona Pooth womöglich vor Ärger bewahrt. Die Moderatorin - lange nichts gehört - hatte sich während der Fahrt am Steuer ihres Autos gefilmt und die Sequenz auf Facebook veröffentlicht. Das rief die Polizei auf den Plan.

Die Beamten wollen Anzeige gegen die 49-Jährige erstatten. Man sei zum Ergebnis gekommen, Pooth habe im Straßenverkehr ihr Handy für das Video genutzt und sei nicht angeschnallt gewesen. Auf Pooth kommen nun womöglich 60 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg zu.

Selbst am Steuer gefilmt Verona Pooth steigt 2008 aus einem Auto: Die Moderatorin bekommt wegen eines Videos am Steuer nun Ärger. Den kurzen, launigen Clip stellte die 49-Jährige auf Facebook. Auf ihm ist sie - hier eine Aufnahme von 2014 - offensichtlich nicht angeschnallt und filmt sich selbst. Verona Pooth 2016 mit den beiden Paralympics-Leichtathleten Mathias Mester und Nico Kappe: Ihr drohen nun 60 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg. Im Glück: Verona Pooth, geborene Feldbusch, mit ihrem Ehemann Franjo Pooth. Die beiden heirateten 2005. Vor der Ehe mit dem Unternehmer war Pooth für kurze Zeit mit Achtzigerjahre-Popsänger Dieter Bohlen verheiratet. Pooth moderierte Ende der Neunziger die Erotikshow "Peep" im Privatfernsehen, später machte sie Werbung für Spinat, Telefonvorwahlen, und, und, und...

Teurer wird es für Jessica Alba, genauer: für ihre Firma. Als die Hollywoodschauspielerin Mutter geworden war, fand sie keine Produkte, die sie für ihr Baby gutheißen mochte. Also gründete sie mit Geschäftspartner Christopher Gavigan The Honest Company, "das ehrliche Unternehmen", das genau solche Produkte anbietet.

Mehrere Kläger warfen der Firma indes vor, sie habe Kunden über die Inhaltsstoffe eines Waschmittels, Spülmittels und Putzmittels getäuscht. Um eine Sammelklage abzuwenden, stimmte die Firma in dieser Woche einem Vergleich zu, zahlte 1,55 Millionen Dollar - und betonte zugleich, das sei kein Schuldeingeständnis.

Hollywoodstar als Unternehmerin Jessica Alba ist Gründerin des Unternehmens "The Honest Company". 2014 präsentierte sie gut gelaunt die Produkte des Unternehmens - gemeinsam mit Geschäftspartner Christopher Gavigan. Sicher, ökologisch, schön, praktisch und bezahlbar - das alles sollen "The Honest Company"-Produkte sein. In einem Gerichtsverfahren behaupteten Kläger indes, in manchen Produkten seien Chemikalien enthalten, deren Nutzung die Firma ausgeschlossen hatte. Um die Klage loszuwerden, hat Albas Firma nun 1,55 Millionen Dollar an die Kläger bezahlt. Derartige Fälle machen sich nicht gut für eine Firma, die "ehrlich" im Namen trägt. Alba und Gavigan gründeten die Firma gemeinsam - nach eigenen Angaben aus Frust darüber, keine brauchbaren Baby- und Haushaltsprodukte gefunden zu haben. Alba gehört seit Jahren zur ersten Reihe der Hollywoodstars. Sie soll in ihrer Karriere bislang weit mehr als 300 Millionen Dollar verdient haben. Alba persönlich hat sich nicht zu der Einigung in dem Rechtsstreit geäußert. Eine Firmensprecherin teilte mit, man sei den Vergleich eingegangen, um einem langwierigen und kostspieligen Prozess zu entgehen.

Von George und Amal Clooney ist nicht überliefert, dass sie wegen ihrer Babys irgendetwas gründen wollen. Die beiden sind in dieser Woche Eltern von Zwillingen geworden: Tochter Ella und Sohn Alexander kamen zur Welt. Der Nachwuchs sei fröhlich und gesund, ließ das Paar mitteilen.

Schwer zu sagen, wen die Geburt am meisten mitgenommen hat. In dem Statement hieß es jedenfalls, George sei "ruhiggestellt und sollte sich ein paar Tage erholen".

"George sollte sich erholen" George und Amal Clooney: Statt zu zweit sind der Schauspieler und die Juristin nun zu viert. Amal hat zwei gesunde Babys zur Welt gebracht. Die Zwillinge Ella und Alexander seien wohlauf, heißt es in einer Mitteilung des Paares. Die beiden bei den 42. Cesar-Film-Awards in Paris: "George ist ruhiggestellt und sollte sich ein paar Tagen erholen", teilten die beiden nach der Geburt mit. Die Gerüchte über die Zwillingsschwangerschaft hatten seit Jahresbeginn für Spekulationen gesorgt. Die aus einer britisch-libanesischen Familie stammende Anwältin Amal Clooney machte sich vor allem als Menschenrechtsaktivistin einen Namen. Zum Thema Schwangerschaft waren die beiden sehr zurückhaltend. Auch über das Geschlecht der Babys war bislang nicht bekannt. Unter anderem US-Schauspieler Matt Damon bestätigte die Schwangerschaft aber schließlich. Sein Kollege und Freund Clooney habe ihm bereits im Herbst bei einem Dreh davon erzählt: "Ich habe fast angefangen zu weinen. Ich habe mich so für ihn gefreut", sagte Damon der "Vanity Fair". Damon habe seinen Freund Clooney damals gewarnt, noch nichts zu sagen, weil es noch zu früh gewesen sei, so Damon: "Spinnst du? Erzähl es niemandem. Kennst du die Zwölf-Wochen-Regel nicht?" Amal ist mit Clooney seit 2014 verheiratet. Das Paar hatte seine Hochzeit in Venedig gefeiert. Für beide sind es die ersten Kinder.

Stark in Erinnerung bleiben wird aus dieser Woche wohl das Benefizkonzert von Ariana Grande für die Opfer des Terrors in Manchester. Nicht mit dabei war ausgerechnet Noel Gallagher, Ex-Oasis-Mann und Komponist des Songs "Don't look back in Anger", nach Manchester eine Hymne.

Sein Fernbleiben löste kurz Zoff aus. Bereits zu Oasis-Zeiten hatten sich die Bandbrüder Noel und Liam immer wieder gestritten. Nun schimpfte Liam, der in Manchester auf der Bühne stand: Sein Bruder hätte doch mal kurz in den Flieger steigen können, um für die Kinder zu singen, die bei dem Anschlag starben.

Noel Gallagher reagierte via Twitter: Er verbreitete Medienberichte, die besagen, dass er seine Tantiemen aus dem Konzert für die Familien der Opfer spendet. So hartherzig, wie es der eigene Bruder behauptet, will Noel Gallagher offenbar nicht dastehen.