Partner des verstorbenen Musikers "George freute sich auf Weihnachten"

George Michaels Partner hat sich zum Tod des verstorbenen Musikstars geäußert. Fadi Fawaz sagte laut "Daily Telegraph", er habe Michael morgens tot im Bett gefunden. Er habe ihn wecken wollen, weil sie vorgehabt hätten, essen zu gehen.

"Wir wissen noch nicht, was passiert ist. Alles war in jüngster Zeit ziemlich kompliziert, aber George freute sich auf Weihnachten und ich auch. Jetzt ist alles ruiniert." Fawaz sagte, die Leute sollten Michael so in Erinnerung behalten, wie er es tue: "Er war ein wunderbarer Mensch."

Michael, der mit bürgerlichem Namen Georgios Kyriakos Panagiotou hieß, war am Morgen des 25. Dezember im Alter von 53 Jahren gestorben. (Einen Nachruf lesen Sie hier.) Er und Fawaz waren seit 2011 ein Paar. Michaels Leiche soll obduziert werden. Sein Manager Michael Lippmann sprach von Herzversagen als Todesursache.

In Goring-on-Thames westlich von London trauerten zahlreiche Menschen vor dem Haus, in dem Michael leblos gefunden worden war. "Ich kann jedes Wort seiner Lieder auswendig", berichtete eine Anwohnerin, die ihn nicht persönlich kannte, in einem Interview des britischen Senders BBC.

"Ich bin mit ihm aufgewachsen und habe ihn geliebt. Er war so talentiert und er hat sehr vielen Menschen sehr viel bedeutet." Eine andere Frau aus dem Ort bezeichnete Michael als einen großartigen Musiker, "absolut brillant, eine sehr höfliche Person". Auch vor seinem Haus im Norden Londons trauerten Fans und legten Blumen, Kerzen und Botschaften nieder.

Fans trauern vor dem Wohnhaus von George Michael

Video REUTERS

Zahlreiche Prominente würdigten Michael als großen Künstler. "Ich stehe tief unter Schock. Ich habe einen geliebten Freund verloren - er war die sanfteste und großzügigste Seele und ein brillanter Künstler", schrieb Elton John. Bryan Adams nannte Michael einen unglaublichen Sänger, Paul McCartney teilte mit: "Ich habe oft mit ihm zusammengearbeitet, sein großes Talent und sein selbstironischer Humor machten diese Erfahrungen umso schöner."

Im Video: George Michael beim Konzert in der Prager Staatsoper 2011