Todesursache George Michael starb an Herzerkrankung

Sein Tod betrübte Millionen Fans. Nun ist die Todesursache von George Michael geklärt. Der Sänger starb an einer Herzerkrankung und einer Fettleber, teilte ein Gerichtsmediziner in Oxfordshire mit.

Michael war in seinem Haus in Goring-on-Thames in Oxfordshire, im Süden Englands, am 25. Dezember mit 53 Jahren gestorben. Sein Manager Michael Lippman hatte damals Herzversagen als wahrscheinliche Todesursache genannt.

Eine erste Autopsie hatte keine Todesursache ermitteln können. Weil Michael eines natürlichen Todes gestorben sei, wird es laut dem Gerichtsmediziner keine gerichtliche Untersuchung geben.

Gemeinsam mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley hatte Michael 1981 die Band Wham! gegründet, die internationale Erfolge mit "Last Christmas", "Wake Me Up Before You Go-Go" und "Careless Whisper" feierte. 1987 startete er eine Solokarriere. Im Laufe seiner Karriere verkaufte der Sänger mehr als hundert Millionen Platten. Immer wieder hatte George Michael jedoch auch mit Drogenproblemen Schlagzeilen gemacht.