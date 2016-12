Obduktion von George Michael "Die Todesursache ist unklar"

Nach der Obduktion des Leichnams von George Michael ist die Todesursache des Sängers weiterhin unklar. Mehr Untersuchungen seien nötig, um Klarheit zu erlangen, sagte die britische Polizei. Der Tod des Künstlers werde als "ungeklärt, aber nicht verdächtig" behandelt.

"Eine Obduktion wurde gestern als Teil der Ermittlungen um den Tod von George Michael ausgeführt", teilte die Thames Valley Police mit. "Die Todesursache ist noch unklar und weitere Tests werden nun durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Tests werden wohl erst in einigen Wochen verfügbar sein", hieß es weiter.

Der britische Sänger Michael war in den Achtzigerjahren mit Wham! und später als Solokünstler zum Pop-Idol aufgestiegen. Er war am ersten Weihnachtstag in seinem Haus im Süden Englands im Alter von 53 Jahren gestorben. Sein Manager hatte erklärt, die Todesursache sei Herzversagen gewesen.

