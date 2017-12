Lärmschutz Clooney verteilt Kopfhörer gegen Babygeschrei

Ausgesprochen umsichtig zeigten sich George und Amal Clooney auf einem Flug von den USA nach Großbritannien: Um Mitreisende vor Lärmbelästigung durch ihre offenbar stimmgewaltigen Kinder zu schützen, verteilten sie Kopfhörer in der Kabine. Die sollten im Notfall den Pegel dämpfen, eine kleine "Vorabentschuldigung" gab es in schriftlicher Form dazu.

Sechs Monate alt sind Alexander und Ella Clooney inzwischen, die Zwillinge kamen am 6. Juni in London zur Welt. Seitdem hat sich der Schauspieler mehrfach zu seiner neuen Rolle als Vater geäußert, zuletzt über den realen "Horrorfilm", den das Windelwechseln darstelle, seit die Zwillinge feste Nahrung zu sich nähmen. "Vatersein war nie Teil meiner DNA", sagte Clooney noch im September. Er versuche aber, alles zu geben.

In diesem Kontext wirkt die Kopfhöreraktion geradezu vorbildlich. Allerdings war sie nur für Passagiere der ersten Klasse bestimmt. Und stellte in Wahrheit auch eine Art Resteverwertung dar, denn: Auf den Headphones prangte das Logo von "Casamigos", einer mit bis zu 65 Euro pro Flasche nicht eben günstigen Tequila-Marke, die Clooney bis vor Kurzem gehörte.

Ende Juni verkauften Clooney und sein Partner Rande Gerber, Ehemann des Ex-Supermodels Cindy Crawford, das Unternehmen. Es ging für eine Milliarde Dollar an den britischen Konzern Diageo ("Johnnie Walker", "Smirnoff", "Guinness"). Aber wohin mit den übriggebliebenen Werbegeschenken? Immerhin wurden sie so auf sympathische Weise unter die Leute gebracht, der Marke zum Abschied noch ein kleiner PR-Schubs gegeben.

Dem Internetportal "Page Six" zufolge war auch Regisseur Quentin Tarantino an Bord der Maschine und trug brav die Spirituosen-Kopfhörer. Die Babys allerdings hätten die ganze Zeit "keinen Pieps von sich gegeben", so das Blatt.