Seltsame Therapie Gerard Butler muss nach Bienengift-Spritze ins Krankenhaus

Gerard Butler hat Schmerzen. Seit fünf Wochen trage er ständig einen Raumanzug für seinen neuesten Film, wie er laut "People" in einer britischen Sendung erzählte. Um diese Aufgabe erträglicher zu machen, entschied er sich für eine seltsame Therapie.

"Ich habe von diesem Typen gehört, der Bienengift spritzt, weil es anscheinend entzündungshemmend wirkt", sagte Butler in der Sendung. Er ließ ihn also nach New Orleans kommen, wo Butler drehte.

"Mein Herz explodierte beinahe"

Der Mann habe ihm zehn Spritzen gegeben - mit bösen Folgen: "Ich hatte eine Art anaphylaktischen Schock", sagte Butler laut "People". Es sei schrecklich gewesen, er habe Schwellungen bekommen, sein Herz sei beinahe explodiert. Doch da die Symptome nachließen, rief er keinen Krankenwagen.

Wie Butler später herausfand, habe er bei einem Besuch die Dosis für zehn Wochen bekommen. Also gab er der Methode laut dem Bericht vier Tage später noch eine Chance - und musste diesmal ins Krankenhaus. "Ich hatte das Gefühl, dass mein Hals anschwillt", sagte er in einem anderen Interview.

Auch Butlers Kollegin Gwyneth Paltrow schwört auf Bienengift. Dass die Therapie allerdings irgendeinen Nutzen hat, ist nicht belegt. Außerdem ist die Methode nicht harmlos: Allergische Schocks, wie Butler sie offenbar hatte, können zu Atemaussetzern führen und den Kreislauf kollabieren lassen.