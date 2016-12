Twitter und Instagram Gigi Hadid wird Abstinenzlerin

Weihnachtszeit, Zeit der Besinnung: Gigi Hadid möchte sich nach eigener Aussage auf Wesentliches konzentrieren und einen Monat lang auf Social-Media-Diät gehen. Kein Twitter, kein Instagram. Sie wolle die Feiertage und ihre Karriere in den Vordergrund stellen, sagte das Model bei einer PR-Veranstaltung eines Sponsors.

Dabei gab Hadid gleich noch einen Einblick in die Vor- und Nachteile von Social-Media-Berühmtheiten. Viele Leute seien der Ansicht, ihnen stünde ein Einblick in das Leben anderer zu. Das sei verrückt und eine neuartige Erscheinung. "Das hatten wir noch nie."

Offenbar haben negative Kommentare die Entscheidung beeinflusst. Social Media habe ihr in ihrer Karriere viel gegeben, sagte Hadid. Dafür sei sie auch dankbar. Aber Leute beurteilten sie manchmal nur nach dem, was auf einem Bild zu sehen sei, sagte Hadid. Sie fühle sich von der Welt und all den Meinungen, die es gebe, manchmal fast erdrückt.

Das Model bat ihre mehr als 20 Millionen Follower um Verständnis. "Ich nehme mir eine Pause, wann ich es für richtig halte", sagte sie. Sie sei dankbar für jeden, der ihre Posts wieder verfolge. "Aber wenn du negativ oder wütend bist, dass ich für einen Monat ein Mensch sein musste, dann will ich ohnehin nicht, dass du mein Follower bist."

Hadid wurde jüngst vom British Fashion Council zum "Model des Jahres" gekürt. Wie ernst sie es meint, muss sich erst noch zeigen. Auf Instagram stammt der jüngste Eintrag vom Donnerstag.

Color keeps us warm @maxmara #whitneybag #ad Ein von Gigi Hadid (@gigihadid) gepostetes Foto am 7. Dez 2016 um 13:38 Uhr

Auf Twitter gab es einen Hinweis auf den nächsten "Fifty Shades"-Film, der im Februar in die Kinos kommt.

Die Erfahrung zeigt, dass Social Media für Prominente inzwischen ein so wertvolles Instrument ist, dass die Versuchung groß sein dürfte, die selbst auferlegte Abstinenz durchzuhalten. Rapperin Nicki Minaj etwa kündigte 2012 ihren Twitter-Exodus an. Inzwischen twittert sie wieder munter - nur dass ihre Nachrichten nun fast 21 statt wie damals elf Millionen Follower erreichen.