Model Gina-Lisa Lohfink offenbar wieder vergeben

In den vergangenen Monaten hatte sie vor allem mit Terminen vor Gericht Aufmerksamkeit erregt, nun hat sich im Privatleben von Gina-Lisa Lohfink offenbar einiges verändert: Das Model ist augenscheinlich glücklich verliebt, die 30-Jährige änderte am Wochenende ihren Beziehungsstatus auf Facebook.

Zudem postete Lohfink in dem sozialen Netzwerk ein Foto, auf dem zwei Ohrstecker in einer roten Schatulle zu sehen sind, umgeben von in Herzform drapierten Rosenblüten. Dazu schrieb sie lediglich: "15.5.2015".

Ob es sich bei dem Datum etwa um den Tag handelt, an dem sie ihren mutmaßlichen neuen Partner kennenlernte, ist völlig offen. Lohfink äußerte sich nicht weiter dazu, bislang kursieren auch keine Namen.

Im August war Lohfink vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen falscher Verdächtigung in erster Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Vorfall von Anfang Juni 2012. Lohfink behauptet, der VIP-Betreuer Castillo Pinto und ein Bekannter hätten damals gegen ihren Willen mit ihr Sex gehabt.

Die beiden Männer hatten den Geschlechtsverkehr gefilmt, Schnipsel der Aufnahmen tauchten später im Netz auf. Der Bekannte von Castillo Pinto akzeptierte einen Strafbefehl. Lohfink zeigte darüber hinaus eine Vergewaltigung an.

Auf den Videos sagt Lohfink mehrmals "Hör auf", was sie als Beleg für ihren Vorwurf sieht. Staatsanwaltschaft und Amtsgericht kamen indes zu dem Schluss, die Ausrufe bezögen sich auf das Filmen, nicht auf den Geschlechtsakt.

Zuletzt hatte einer der beiden Männer, die Lohfink der Vergewaltigung beschuldigt hatte, das Model auf Unterlassung verklagt. Folgen die Richter dem Antrag, droht Lohfink ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, wenn sie weiter behauptet, Castillo Pinto habe sie vergewaltigt und ihr K.-o.-Tropfen verabreicht.