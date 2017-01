Meryl Streep über Donald Trump "Gewalt animiert zu Gewalt"

Es war ein Hochfest der Filmbranche, ein Treffen unzähliger Superstars - und trotzdem ein Abend voller Trauer und Frust: Bei den Verleihungen der Golden Globe Awards in Los Angeles haben sich unzählige Hollywood-Schauspieler zum letzten Mal in der Präsidentschaft von Barack Obama getroffen. Kein Wunder, dass dessen umstrittener Nachfolger eines der prägenden Themen des Abends war.

Das lag vor allem an Meryl Streep. Die Schauspielerin hielt bei der Gala eine engagierte Rede gegen Donald Trump. "Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle", sagte die 67-Jährige unter Tränen bei der Entgegennahme des Cecil-B.-Demille-Preises für ihr Lebenswerk.

Die eindrücklichste Szene des Jahres sei für sie nicht in einem Film gewesen, sondern als Trump in einer Wahlkampfrede die Bewegungen eines körperlich Behinderten nachgeäfft habe. "Es hat mein Herz gebrochen, als ich das gesehen habe, und ich kann es noch immer nicht aus meinem Kopf bekommen", sagte Streep.

"Dieser Instinkt, andere zu demütigen, wird unser aller Leben durchdringen." Denn ein solches Verhalten gebe anderen vermeintlich das Recht, dasselbe zu tun: "Respektlosigkeit lädt zu Respektlosigkeit ein, Gewalt animiert zu Gewalt." Unter zustimmenden Rufen aus dem Publikum rief Streep die Medien dazu auf, die Mächtigen weiterhin für "jeden Frevel" zur Verantwortung zu ziehen.

Zuvor hatte Streep bereits über die Herkunft vieler der nominierten Stars gesprochen. In Hollywood "wimmelt es von Außenseitern und Ausländern". "Wenn wir sie alle aus dem Land werfen, gibt es für uns nichts mehr zu schauen außer Football und Mixed Martial Arts", sagte Streep über den Kampfkunst-Sport, von dem Trump ein großer Fan ist.

Die Galagäste im Saal hörten gebannt zu. Viele reagierten sichtlich gerührt, einige hatten Tränen in den Augen. Auf Twitter lobten viele Streeps Auftritt: "Ein überwältigender Moment, wie wir ihn selten im Fernsehen sehen", schrieb Regisseur Michael Moore über Streeps "leidenschaftliche Golden-Globe-Rede".

"Alles zertifiziert von Ernst und Young und Putin"

Schauspielerin Julianne Moore bedankte sich für die Rede, und ihre Kollegin Juliette Lewis twitterte: "Meryl Streep sagt alles, was gesagt werden muss, auf sehr profunde und elegante Weise." Danny Glover twitterte: "Ich kann immer darauf setzen, dass Meryl etwas Signifikantes sagt".

Trump war bereits zu Beginn des Abends Thema: Moderator Jimmy Fallon, Nachfolger von Ricky Gervais, nahm sich den künftigen Präsidenten in seinem Eröffnungsmonolog vor. Die Hauptfigur in der Komödie "Florence Foster Jenkins", so Fallon, sei die schlechteste Opernsängerin aller Zeiten gewesen. "Und selbst sie hat es abgelehnt, bei Donald Trumps Amtseinführung aufzutreten."

Die Verleihung sei "einer der wenigen verbleibenden Orte, an denen Amerika das direkte Wahlergebnis würdigt", sagte Fallon mit Blick auf die Tatsache, dass Hillary Clinton trotz fast drei Millionen Stimmen mehr die US-Wahl verlor. Zuschauer bräuchten sich über eine korrekte Auszählung aber nicht zu sorgen, sagte Fallon und spielte damit auf die angebliche Einflussnahme Russlands auf die Wahl an. Man habe eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingeschaltet: "Alle Ergebnisse wurden zertifiziert von Ernst und Young und Putin."

Das sind die Gewinner Große Freude im Team von "La La Land". Der Musical-Film stellte mit sieben Preisen einen neuen Rekord bei den Golden Globes auf. Der wichtigste Preis war sicher der für die beste Komödie/Musical bei der 74. Auflage der Hollywood-Preisverleihung. Unter anderem wurde Damien Chazelle für die beste Regie und das ausgezeichnet. Preise gab es auch für die beste Filmmusik und den besten Filmsong. Freude auch bei Emma Stone, die für ihre Rolle in "La La Land" als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical geehrt wurde. Ihr Co-Star Ryan Gosling machte es Stone nach. Er erhielt den Award für den besten Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical. Riesige Freude auch bei Produzenten, Regisseur und Schauspielern von "Moonlight". Der Film wurde als bestes Drama ausgezeichnet. Ihren ersten Globe gewann die französische Filmlegende Isabelle Huppert als beste Hauptdarstellerin in einem Drama. Sie erhielt die Auszeichnung für ihre Rolle in "Elle", das auch als bester fremdsprachiger Film prämiert wurde. Den Preis als bester Hauptdarsteller in einem Drama gewann Casey Affleck ("Manchester By The Sea"). Bester Nebendarsteller: Aaron Taylor-Johnson aus "Nocturnal Animals". Beste Nebendarstellerin: Viola Davis ("Fences"). Meryl Streep hielt eine engagierte Rede gegen Donald Trump. "Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle", sagte Streep unter Tränen bei der Entgegennahme des Cecil B. Demille Preises für ihr Lebenswerk. Ein Kuss für den Globe: Tracee Ellis Ross wurde als beste TV-Schauspielerin - Komödie/Musical ausgezeichnet. Riesiger Erfolg für Donald Glover (Mitte) - den Erfinder, Drehbuchautoren, Regisseur, Darsteller und Produzenten von "Atlanta". Der 33-Jährige gewann den Globe für den besten TV-Schauspieler - Komödie/Musical und den Preis für die beste Serie - Komödie/Musical. Beste TV-Darstellerin - Drama: Claire Foy für ihre Rolle der Königin Elizabeth II. in "The Crown". Die Netflix-Produktion wurde auch als beste Drama-Serie ausgezeichnet. Den Preis für die beste Schauspielerin Miniserie gewann Sarah Paulson. Ihre Serie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" erhielt zudem den Golden Globe für die beste Miniserie. Bester Nebendarsteller Miniserie: Hugh Laurie. Die TV-Miniserie "The Night Manager" erhielt noch weitere Preise, den für den beste Schauspieler Miniserie (Tom Hiddlestone) und den für die beste Nebendarstellerin Miniserie (Olivia Colman). Bester TV-Darsteller - Drama: Billie Bob Thornton ("Goliath").

Der britische Schauspieler Hugh Laurie, der für seine Nebenrolle in dem Krimi "The Night Manager" ausgezeichnet wurde, sagte, er fühle sich geehrt, zu den Siegern der letzten "Golden Globe-Verleihung in der Geschichte" zu gehören. Er wolle nicht pessimistisch sein, witzelte Laurie, müsse aber daran erinnern, dass die Gala im Titel die Begriffe "Hollywood", "Ausland" und "Presse" trage - die Golden Globes werden vom Verband der Auslandspresse vergeben.

Bei den Golden Globes räumte vor allem das Musical "La La Land" ab, der Film erhielt insgesamt sieben Auszeichnungen - das ist neuer Rekord bei des Globes. Bislang hielten "Einer flog über das Kuckucksnest" und "Midnight Express" die Bestmarke mit je sechs Trophäen. Der Preis gilt als trendbestimmend für die Oscar-Verleihung Ende Februar.