Grandmaster-Flash-Mitbegründer Hip-Hop-Pionier soll Obdachlosen ermordet haben

Die Polizei in New York hat eines der Gründungsmitglieder der legendären Hip-Hop-Gruppe Grandmaster Flash and The Furious Five festgenommen. Die Ermittler verdächtigen Nathaniel Glover, besser bekannt unter seinem Künstlernamen The Kidd Creole, einen Wohnungslosen in New York erstochen zu haben.

Der 57-Jährige sitzt seit Mittwoch unter Mordverdacht im Gefängnis. Die Tatwaffe soll ein kurzes Messer gewesen sein, wie das Klatschportal "TMZ" berichtet. Das Opfer wurde demnach mit drei Stichen verwundet und erlag den Verletzungen wenig später im Krankenhaus. Auf Glover sei die Polizei anhand von Videoaufnahmen gekommen.

"Er hat ausgesagt und wird angeklagt", hieß es von der Polizei laut einem Bericht der "New York Daily News". Die Tat, um die es geht, geschah am späten Montagabend um kurz vor Mitternacht. Das 55-jährige Opfer sei mit mehreren Stichen in den Oberkörper tödlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Was genau der Tat vorausgegangen war, ist demnach noch unklar. Der getötete Mann war den Behörden zufolge als Triebtäter bekannt.

Grandmaster Flash and the Furious Five entstand in den Siebzigerjahren im damaligen New Yorker Armenviertel Bronx. Die Gruppe erlangte 1982 Weltruhm mit dem Rap-Song "The Message." 2007 wurde die Combo in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen - als erste Rap-Gruppe aller Zeiten.