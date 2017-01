Familienkrise eines Football-Stars "Ruhm kann Dinge veränden"

Es kommt selten vor, dass Shows wie die "Bachelorette" einen Erkenntnisgewinn bringen, der über das Innenleben der Sendung hinausgeht. In Staffel 12 der US-Ausgabe gab es einen solchen Moment. Damals sprach Kandidat Jordan Rodgers mit Bachelorette JoJo Flechter darüber, dass er und seine Familie nahezu keinen Kontakt zu seinem älteren Bruder Aaron hatten.

Das wäre bestenfalls für Verwandte von Belang gewesen - wenn Aaron Rodgers nicht einer der bekanntesten Sportler der USA wäre. Er ist der Star der Green Bay Packers, eines der beliebtesten Profi-Footballteams des Landes. Als einer der besten Spieler in der National Football League gewann er bislang eine Meisterschaft, zweimal wurde er zum wertvollsten Spieler gekürt.

Zum Image eines solchen Stars gehört normalerweise der Hinweis, wie wichtig die Familie ist, wie viel Halt sie gibt. Nicht in Rodgers' Fall. Die "New York Times" hat sich auf Spurensuche gemacht. Von Aaron Rodgers selbst bekam sie keine Auskunft. Er habe höflich abgelehnt, darüber zu sprechen, schrieb das Blatt.

"Ruhm kann Dinge verändern"

Dafür sprach Vater Ed Rodgers. Mit seiner Frau Darla hat er drei Söhne: Luke, Aaron und Jordan. Er hätte sich gewünscht, dass die Sache anderweitig in die Öffentlichkeit gekommen wäre, sagte Ed Rodgers. Aber es sei "gut, dass alles herauskommt".

Aaron Rogders hatte zu Beginn der laufenden Saison für seine Verhältnisse schlecht gespielt. Viele Beobachter glaubten, dass ihm das Nicht-Verhältnis zu seiner Familie zu schaffen mache. Gegen diese Theorie spricht, dass Rodgers seit einigen Wochen Rodgers hervorragend spielt und die Packers am Wochenende ins Halbfinale führte.

Was also ist geschehen? Offenbar führt Vater Ed Rodgers das schlechte Verhältnis zu seinem Sohn auf dessen Bekanntheit zurück. "Ruhm kann Dinge verändern", sagte Ed Rodgers der "New York Times". Ob das eisige Verhältnis ein wenig angetaut sei? "Das ist manchmal schwer zu sagen."

Rodgers senior bestätigte jedenfalls, dass Aaron seit Ende 2014 nicht mehr mit seiner Familie gesprochen hat. In dem Jahr begann der Sportstar eine Beziehung zu Schauspielerin Olivia Munn.

Familie soll in Green Bay nicht mehr willkommen sein

Wie sehr sich Aaron Rodgers abgeschottet hat, wurde erstmals in einem Artikel von "Bleacher Report" bekannt. Demnach kennen Angehörige nicht einmal seine Handynummer. Weihnachtsgeschenke soll er zurückgeschickt haben. Angeblich soll der Familie mitgeteilt worden sein, sie sei in Green Bay nicht mehr willkommen. Wenn Ed Rodgers eine Partie seines Sohnes sehen wollte, musste er sich selbst zum Karten kümmern. Inzwischen geht der Vater nicht mehr zu den Spielen.

Aaron Rodgers hat nicht jede Verbindung nach Chico gekappt, seiner Heimatstadt in Kalifornien. Er unterstützt seine alten Schul- und Uni-Mannschaften. "Das ist der alte Aaron", sagt Vater Ed Rodgers. Und der neue? "Es ist kompliziert", sagte der Vater der "New York Times". "Wir hoffen auf das Beste."

Zu einer Wiedervereinigung mit der Familie dürfte es vorerst jedenfalls nicht kommen. Damals, zu Zeiten der "Bachelorette", waren Jordan Rodgers und JoJo Fletcher bei Ed und Darla zum Essen. Luke, der älteste Sohn der Familie, war ebenfalls da. Zwei Stühle blieben leer: Sie waren für Aaron Rodgers und Olivia Munn reserviert.