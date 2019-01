Britisches Königshaus Prinz Philip in Autounfall verwickelt

Der Ehemann von Queen Elizabeth II., Prinz Philip, war am Nachmittag in einen Autounfall verwickelt. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Der 97-Jährige habe bei dem Unfall mit einem anderen Fahrzeug in der Nähe des Landsitzes Sandringham selbst am Steuer gesessen, hieß es. Er sei unverletzt geblieben.

Polizei war vor Ort. Die BBC berichtete, der Prinzgemahl habe einen Range Rover gefahren. Der Wagen sei nach einer Kollision auf der Seite gelandet. Ein Augenzeuge sagte demnach, der 97-Jährige sei sehr aufgewühlt gewesen.

Dem britischen Nachrichtensender Sky News zufolge soll es sich um einen "kleineren Zusammenstoß" gehandelt haben. Auf Fotos war ein auf der Seite liegendes Fahrzeug zu sehen. Ein anderer Wagen stand am Straßenrand. Über den Zustand anderer Unfallbeteiligter wurde nichts bekannt.

Das britische Königspaar verbringt die Zeit um den Jahreswechsel traditionell in Sandringham, in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Dort feiern die Royals auch Weihnachten und Neujahr.

Prinz Philip hatte sich 2017 in den Ruhestand verabschiedet. Er ist seitdem nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Die Teilnahme an der Hochzeiten seiner Enkel Harry sowie Prinzessin Eugenie im vergangenen Jahr ließ er sich jedoch nicht entgehen.

In den vergangenen Jahren litt Philip unter gesundheitlichen Problemen: Das Herz machte ihm zu schaffen, er hatte Blasenentzündungen, musste an der Hand operiert werden und bekam mit 96 Jahren ein neues Hüftgelenk. Das hielt ihn aber nicht davon ab, sich hinters Steuer zu setzen.