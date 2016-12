Gutenachtgeschichten von Flüchtlingen "Vor langer Zeit war es in Syrien sehr schön, mein Sohn"

Gute-Nacht-Geschichten lassen uns eintauchen in eine Welt voller Abenteuer und Geheimnisse. Manchmal nehmen wir sie sogar mit in unsere Träume. Die kuschelige Decke, die beruhigende Stimme des Erzählers machen die Geschichte zu einem wichtigen abendlichen Ritual. Aber was erzählt man seinen Kindern, wenn eines Tages die Decke weg ist und man in einem Zelt auf dem Boden zwischen Fremden schläft?



Die Journalistinnen Annabella Stieren und Brindusa Nastasa haben sich in der Türkei und Griechenland auf die Suche nach Gute-Nacht-Geschichten gemacht. Vier der Geschichten haben sie mit nach Deutschland genommen, wo sie von der syrischen Illustratorin Yara Said bebildert wurden.

Das erste was einem auffällt, wenn man Robeen trifft, ist seine permanente gute Laune. "Das ist der beste Hummus, den ich je gegessen habe!", ruft er während er über die Zeltlandschaft am Dock E2 im Hafen von Athen schaut. In den Händen hält er einen Pappteller mit einer undefinierbaren gelben Masse, die das griechische Militär als Abendessen an die Flüchtlinge verteilt hat.

Robeen ist ein Geschichtenerzähler, der auf seine ganz eigene Weise versucht, den psychischen Problemen der Kinder zu begegnen. Als wir ihn im März in Griechenland treffen, lebt er seit einer Woche hier. Die Grenze nach Mazedonien ist geschlossen. Robeen möchte aber nach Deutschland, um Star bei Bayern München zu werden. In Syrien spielte der Mittelfeldspieler professionell für den Klub Al-Karama in Homs.

Robeens selbst gedichtete "Almania"-Adaption eines syrischen Pophits ist berühmt im Piraeus-Camp. Ständig summt es jemand in der Schlange zu den Toiletten und Kinder streiten sich über die richtige Version des Textes.

Brindusa Nastasa/ DER SPIEGEL Robeen: Profifußballer, Geschichtenerzähler, Clown

Robeen ist der Clown auf der syrischen Seite des Zeltlagers, er grölt lauthals die Nationalhymnen aller arabischen Nationen bis die Nachbarn sich beschweren, und er versucht ständig, die Kinder im Camp aufzuheitern.

Wenn abends der Regen auf die dünnen Zeltwände prasselt, erzählt er den Nachbarskindern Gutenachtgeschichten. Mal ist es "Leyla und der Wolf" (die syrische Version von "Rotkäppchen"), mal "Cinderella", meistens jedoch versucht er, den Kindern mit Geschichten die Situation zu erklären, in der sie nun alle sind.