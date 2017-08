Gwyneth Paltrow "Ich habe viele Beziehungen vergeigt"

Gwyneth Paltrow hat als Schauspielerin alles erreicht. In Sachen Beziehungen gibt es bei der Oscarpreisträgerin allerdings noch Entwicklungspotenzial. Das gestand sie nun in dem Podcast "Girlboss Radio" von Sophia Amoruso. "Ich habe so viele Beziehungen vergeigt, so viele", sagte Paltrow.

"Ich bin eine ziemlich gute Freundin und eine gute Schwester und Mutter", sagte sie weiter. Aber was den romantischen Teil angehe, habe sie versagt. Paltrow war unter anderem mit Brad Pitt und Ben Affleck liiert.

Im Dezember 2003 hatte sie den Coldplay-Sänger Chris Martin geheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Im März 2014 gaben die beiden ihre Trennung bekannt, die Scheidung folgte im Juli 2016. Seit mehr als zwei Jahren ist sie mit dem Drehbuchautor und Regisseur Brad Falchuk zusammen.

"Es hat mich eine Menge Arbeit gekostet, um zu einer guten romantischen Beziehung zu kommen", sagte die 44-Jährige. Für sie seien qualitativ hochwertige Beziehungen entscheidend, um erfolgreich zu sein.

Erfolg hat sie in ihrer langen Schauspielkarriere, die sie mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Shakespeare in Love" krönte, zumindest vorweisen können. Zuletzt war sie in "Spider-Man: Homecoming" im Kino zu sehen.