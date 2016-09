Gwyneth Paltrow "Die Leute küssten mir den Arsch"

Liebschaften, Filmsets und die ganz großen Stars - die schillernde Welt Hollywoods beflügelt die Fantasie von Millionen Menschen. Für Gwyneth Paltrow ist das jedoch anscheinend alles nur eine schöne Fassade vor einem hässlichen Geschäft.

In einem Beitrag für die Zeitung "The Telegraph" hat die Schauspielerin über ihren Weg zur Unternehmerin geschrieben - und mit der Filmindustrie abgerechnet. In ihrem Essay beschreibt Paltrow die vielen Zweifel, die ihr 2008 entgegengebracht wurden, als sie ihre Lifestyle-Firma Goop gründete.

Im Rückblick hält sie die Entscheidung aber für richtig. "Wenn ich auf mein berufliches Leben zurückblicke, fallen mir zwei Dinge auf: Ich habe mich nie an die Regeln gehalten und bin meinem Instinkt treu geblieben, manchmal mit verheerenden Folgen."

Während ihrer Zeit als Schauspielerin habe sie schon mal die falschen Menschen verärgert und sich für die falschen Filme entschieden. "Ich habe immer mit diesem Punk-Rock-Arschlochkind in mir gerungen, das sich nicht an Traditionen halten wollte", schreibt die 43-Jährige.

Doch um Vergangenes kümmert sich Paltrow nach eigenen Angaben nicht: "Ich habe mich von einer Karriere verabschiedet, in der mir die Leute den Arsch küssten." Sie habe sich als Schauspielerin nur um sich selbst gekümmert, nun sei sie verantwortlich für das Wohlergehen von mehr als 50 Menschen in ihrer Firma.

Die Lehre, die sie aus der Veränderung gezogen habe: "Das Punk-Rock-Kind ist essenziell für meine Entscheidungen. Aber es muss gezähmt werden und nachdenken, bevor es spricht." Ihre Firma werde gerade zu etwas Größerem, als sie selbst. "Ein solider Traum fernab von Hollywood."