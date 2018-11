Klatsch und Knatsch Große Namen, große Gefühle

Die Liebeserklärung der Woche...

"Ich liebe Kinder" Hailey Baldwin heißt inzwischen mutmaßlich Hailey Bieber - davon jedenfalls gehen Beobachter aus. Das Model und Sänger Justin Bieber haben vermutlich kürzlich geheiratet. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nach wie vor nicht, aber die 22-Jährige machte nun eine klare Ansage in Sachen Familienplanung. "Ich liebe Kinder und kann es kaum erwarten, eigene zu haben", sagte sie der "Vogue Arabia". Sie sage das nun, da die Aussicht auf eigene Kinder inzwischen näher an der Realität sei. Damit dürfte das Model auf die Beziehung zu Sänger Justin Bieber anspielen - der 24-Jährige ist inzwischen wohl ihr Ehemann. Mit einer Namensänderung auf Instagram - dort heißt sie jetzt Bieber - heizte die 22-Jährige die Gerüchte an. Auch Bieber selbst befeuerte die Gerüchte auf Instagram. "Meine Ehefrau ist großartig", schrieb er neulich unter ein Foto, das ihn und das Model Hand in Hand zeigt. Im Sommer hatte der Sänger seine Verlobung mit Baldwin auf Instagram bekannt gegeben. Seitdem spekuliert die Öffentlichkeit über ihren Beziehungsstatus. Doch außer den vielen Andeutungen über die sozialen Netzwerke verrieten Baldwin und ihr Partner bislang nichts. Anders ging der Onkel des Models, Schauspieler Alec Baldwin, mit den Gerüchten um. Er bestätigte kurzerhand die Hochzeit des Paares. "Nun, sie sind losgegangen und haben geheiratet. Und ich weiß nicht, was das Problem ist", sagte er bei den Emmy Awards zu Reportern. Auch auf diese Äußerungen reagierte das Paar damals nicht. Bieber und Baldwin waren bereits 2016 kurzzeitig liiert. Bieber sagte dem "GQ"-Magazin damals, er wolle die Dinge mit Baldwin nicht überstürzen. "Was, wenn Hailey tatsächlich das Mädchen ist, das ich einmal heirate? Wenn ich etwas überstürze, wenn ich sie verletzte, dann wird die Wunde immer bleiben." Als er im Sommer seine Verlobung mit dem Model bekannt gab, versprach der Sänger in einem Instagram-Post, "unsere Familie mit Ehre und Anstand zu führen" und sich von Jesus leiten zu lassen. Sein Herz gehöre vollständig ihr, schrieb der Sänger: "Hailey, ich bin soooo verliebt in all das, was dich ausmacht." Baldwin selbst antwortete via Twitter mit zwei Sätzen: Sie sei sich nicht sicher, was sie im Leben getan habe, um ein solches Glück zu verdienen, "aber ich bin Gott so vollkommen dankbar, dass er mir eine solch unglaubliche Person geschenkt hat, mit der ich mein Leben teilen darf".

Die Versöhnung der Woche ...

Mehr als nur Vater und Sohn Will Smith und sein Sohn Trey machten am Wochenende einen Ausflug nach Abu Dhabi. Dem Schauspieler ist wichtig, mit jedem seiner Kinder individuell Zeit zu verbringen. Der 26-Jährige und sein Vater besuchten das Formel-1-Rennen. Die beiden standen an der Strecke, posierten für Fotografen und jubelten, als Lewis Hamilton über die Ziellinie fuhr. Smith hatte zuvor den Wunsch geäußert, den Formel-1-Zirkus einmal aus nächster Nähe zu erleben. Hamilton und er verstehen sich gut. Der Rennfahrer nannte ihn "einen großen Bruder", der viel Energie habe. Ein Selfie im Formel-1-Rummel: Smith und sein Sohn Trey. Ihre Beziehung sei nicht immer so harmonisch gewesen, erzählte der Schauspieler in einem Instagram-Video. "Nach meiner Scheidung von seiner Mutter kämpften wir jahrelang. Er fühlte sich verraten und verlassen." Es sei ein Segen, dass die beiden zu einer liebevollen Beziehung zurückgefunden hätten, schrieb Smith unter das Video. Heute verstehen sich die beiden wieder viel besser. Ein Dialog mit seinem Sohn rührte Smith offenbar sehr an diesem Wochenende. Er sei nicht nur sein Vater, habe der 26-Jährige zu ihm gesagt. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mein bester Freund bist." Smith und Treys Mutter, Sheree Zampino, waren drei Jahre verheiratet. 1995 ließ sich das Paar scheiden. Zwei Jahre später heiratete der Schauspieler Jada Pinkett Smith, die auf diesem Foto zu sehen ist. Das Paar hat zwei Kinder, den 20-jährigen Jaden und die 18-jährige Willow.

Geburtstagsgratulantin der Woche...

Glückliches Geburtstagskind Schauspielerin Katherine Heigl hat ihren 40. Geburtstag gefeiert. Offenbar hat die "Suits"-Darstellerin kein Problem mit dem Älterwerden. "Die Wahrheit ist, ich bin verdammt begeistert davon, 40 zu sein", schrieb sie bei Instagram. Heigl (hier mit Ehemann Josh Kelley) erklärte, sie fühle sich freier von Unsicherheiten und Ängsten als in ihren Zwanzigern und Dreißigern. Heigl war mit der Rolle der Izzie Stevens in der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" bekannt geworden. Sie spielte auch in anderen TV-Serien und Hollywoodfilmen mit - etwa in romantischen Komödien wie "27 Dresses".

Den Immobiliendeal der Woche...

Das Ein-Euro-Schloss Dieses Schloss wird verkauft - der Preis: ein Euro. Für diesen symbolischen Betrag verkauft Ernst August von Hannover junior die Marienburg in der Nähe des niedersächsischen Pattensen. Künftiger Besitzer des Welfen-Anwesens ist die öffentliche Hand. Die Liemak Immobilien GmbH, eine Tochter der Klosterkammer Hannover, übernimmt die Sommerresidenz. Das äußerlich prachtvolle Gebäude gilt seit Langem als marode. Das Kulturministerium beziffert den Sanierungsbedarf auf etwa 27 Millionen Euro. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte demzufolge Mitte November beschlossen, für die Sanierung 13,6 Millionen Euro aus dem Kulturetat beizusteuern. Der Erbprinz spricht von einer "historischen Zäsur" für die Welfen. "Das gemeinsam entwickelte Modell sichert Schloss Marienburg und sein Inventar dauerhaft für die Öffentlichkeit", sagte er. Dieses Archivbild zeigt ihn vor einem Gemälde, das Sophia Dorothea von Celle zeigt. Die Opposition kritisierte den Kauf scharf. "Die Pläne der Landesregierung und der Klosterkammer sind ein absolutes Unding", sagte der Grünen-Haushaltsexperte Stefan Wenzel. Das Kulturministerium verteidigte die Entscheidung. Die Marienburg zähle "zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Niedersachsens", heißt es in einer Mitteilung. Das Gebäudeensemble sei ein "Kulturdenkmal und Erinnerungsort mit großer Bedeutung für die niedersächsische Landesidentität", sagte Kulturminister Björn Thümler (r.). Nicht nur das Schloss selbst wechselt den Eigentümer: Das Landesmuseum Hannover übernimmt etwa hundert Stücke aus dem kulturhistorischen Inventar im Wert von zwei Millionen Euro. Weitere Gegenstände im Wert von sechs Millionen Euro sollen von einer Kunststiftung übernommen werden.

Das Geständnis der Woche...

... kam von Lena Gercke. Die 30-Jährige sagte dem Magazin "DB mobil", ihr fehle eine Beziehung: "Wenn du auf einmal mit 30 wieder Single und allein bist und so viel Arbeit hast, fragst du dich natürlich, wofür du das machst. Wenn du es mit niemandem teilen kannst." Den Vorwurf, Ehrgeiz behindere ihr Liebesglück, wies sie zurück: "Wenn du als Frau selbstständig und ehrgeizig bist und eine Karriere hast, wirst du schnell als karrieregeil abgestempelt. Und das bedeutet im gleichen Atemzug, dass die Karriere das Wichtigste für dich ist. Was es für mich gar nicht ist."

Die Trennung der Woche...

"Eine Phase der Veränderung" Sie haben zwei gemeinsame Kinder und waren mehr als zwanzig Jahre verheiratet: Robert de Niro bestätigte nun die Gerüchte, dass seine Ehefrau Grace Hightower und er sich getrennt haben. Es sei keine einfache Zeit für die beiden, sagte der 75-Jährige dem US-Magazin "People". Ihre Beziehung befände sich nun in einer Phase der Veränderung, das sei ein schwieriger aber auch konstruktiver Prozess. Für die beiden stehe jedoch fest, dass sie gemeinsam für ihre zwei Kinder sorgen möchten. "Ich respektiere Grace als wunderbare Mutter", sagte der Oscar-Gewinner. Daher bitte er die Öffentlichkeit um Privatsphäre und Respekt gegenüber ihrer neuen Situation. De Niro und Hightower hatten 1997 geheiratet. Sie haben zwei Kinder, den 20-jährigen Elliott und die sechsjährige Helen Grace. Ein Foto aus dem Jahr 1999: Laut "People" trennte sich das Paar bereits in diesem Jahr für kurze Zeit. Fünf Jahre später erneuerten de Niro und Hightower jedoch ihr Eheversprechen.

Dr ogenbeichte Nummer eins der Woche...

"American Sweetheart" der Neunziger US-Schauspielerin Amanda Bynes (hier 2009) hat in einem Interview über ihren Absturz und den damit verbundenen jahrelangen Drogenkonsum gesprochen. Sie habe sich die Texte für ihre Rollen nicht mehr merken können und vor einigen Jahren per Twitter verkündet, sie wolle mit der Schauspielerei aufhören. Danach habe ich noch mehr Drogen genommen, und es ist eine dunkle und traurige Welt für mich geworden", sagte die 32-Jährige dem US-Magazin "Paper". Sie habe nun aber seit vier Jahren keine Drogen mehr genommen, wolle wieder Filme drehen und eine Modemarke gründen, sagte Bynes. "Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich bin durch ein tiefes Tal gegangen und habe es geschafft und überlebt. Es kann von hier nur aufwärts gehen." 2013 musste Bynes in New York vor Gericht erscheinen, weil sie eine Marihuana-Bong aus dem 36. Stock ihres Apartmenthauses geworfen haben soll. Bei dem Termin trug Bynes eine Perücke. Schon 2012 wurde Bynes festgenommen. Wegen der hässlichen Polizeifotos habe sie sich ihre Nase richten lassen, schrieb sie später auf Twitter. Vor allem bei Teenagern bekannt und beliebt: Amanda Bynes 2008 bei einer Filmpremiere in LA. Mit ihren langen blonden Haaren und dem breiten Lächeln war sie das "American Sweetheart" der Neunziger. Nickelodeon Kids Choice Awards 2000: Als Aushängeschild des Senders moderierte Amanda Bynes, hier mit Mel Gibson, den Preis. Blonde Haare, breites Lächeln: Amanda Bynes wurde mit der Serie "All That" bekannt. Später bekam sie ihre eigene Sendung "The Amanda Show". Hier ist sie 2000 bei einem Charity-Marathon in LA zu sehen. "Was Mädchen wollen": Bynes und Kollege Oliver James 2003 bei der Premiere des gleichnamigen Films. In der Teeniekomödie geht es um ein amerikanisches Mädchen, das in London ihren britischen Vater finden möchte. Nickelodeon Kids Choice Awards 2003: Insgesamt hat Bynes sechs der Zeppelin-Trophäen - so viele haben noch nicht mal Britney Spears oder Hilary Duff. California Girl: Bynes 2002 bei den Kids Choice Awards

D rogenbeichte Nummer zwei der Woche...

"Immer ist etwas schlimmes passiert" Kim Kardashian hat im Fernsehen eine Drogenbeichte abgelegt. "Als ich geheiratet habe, war ich auf Ecstasy", sagte sie in einer Episode ihrer Sendung "Keeping Up With The Kardashians". Demnach ging es um ihre Ehe mit dem Musikproduzenten Damon Thomas. Kardashian und Thomas waren von 2000 bis 2004 verheiratet. Kardashian legte im Gespräch mit ihrer Halbschwester Kendall Jenner und dem Ex-Freund ihrer Schwester Kourtney, Scott Disick, noch eine weitere Drogenbeichte ab. "Einmal habe ich Ecstasy genommen und geheiratet. Ich habe es noch mal genommen und ein Sexvideo gedreht", sagte sie. Kardashian landete im Jahr 2007 in den Schlagzeilen, als ein Sexvideo öffentlich wurde. Es zeigte sie mit ihrem Ex-Freund, dem Sänger Ray J. Ein weiterer Ex von Kardashian: Von 2011 bis 2013 war sie mit dem Basketballspieler Kris Humphries liiert. 2014 heiratete sie den Rapper Kanye West. Das Paar hat drei Kinder.

"Einmal habe ich Ecstasy genommen und geheiratet. Ich habe es noch mal genommen und ein Sexvideo gedreht", sagte sie. In dem Video sei das auch zu sehen. Wegen der Droge habe sie die ganze Zeit mit ihrem Kiefer gemahlen. Sie habe in ihren späten Teenager-Jahren eine wilde Phase durchgemacht, sagte der Reality-TV-Star. "Aber ich bin nicht mehr so."