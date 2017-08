Halle Berrys Dating-Pause "Ich genieße es, allein zu sein"

Oscar-Preisträgerin Halle Berry hat genug vom Dating - zumindest vorerst. Wie die Schauspielerin in einem Interview mit dem Magazin "People" verriet, konzentriert sie sich derzeit ganz auf sich und ihre zwei Kinder. Zeit zum Ausgehen bleibe da ohnehin nicht.

"Ich bin bei meinen Kindern und nehme mir Zeit, um nachzudenken. Ich versuche herauszufinden, wie ich bessere Entscheidungen treffe, und verbringe einfach mal einen Moment mit mir selbst", sagte die Schauspielerin in dem Gespräch. Zuvor habe sie nie richtig Zeit für sich gehabt und wisse das daher umso mehr zu schätzen.

Berry war bereits dreimal verheiratet. Im Oktober 2015 hat sie sich nach zwei Jahren Ehe von Olivier Martinez getrennt. Bereits 1992 trat die Schauspielerin das erste Mal vor den Traualter. Fünf Jahre später wurde die Ehe mit David Justice geschieden. 2001 gab sie dann Eric Benet das Jawort. Diese Ehe hielt vier Jahre.

Nun habe sie verstanden, dass sie auch allein sein könne. "Ich lerne, dass ich furchtlos bin." Ihre dritte Scheidung habe ihr große Angst gemacht, aber sie hatte "mehr Angst davor, unglücklich zu sein". Mittlerweile lebt Berry seit fast zwei Jahren allein und das soll sich zunächst auch nicht ändern. Wie sie sagt, genießt sie das Singleleben sehr.

In Kürze kommt Berrys Film "Kidnap" in die Kinos. In dem Actionthriller geht es um eine Mutter, die ihr Kind aus den Armen von Entführern befreien möchte.