Halloween-Party Eine Heidi ist nicht genug

Seit 17 Jahren gibt Heidi Klum eine Halloween-Party in New York, zu der zahlreiche Prominente erscheinen. Und stets macht das deutsche Top-Model, das in den USA seine zweite Heimat fand, vorher ein großes Geheimnis um sein Kostüm. In den vergangenen Jahren erschien die Rheinländerin bereits als greise Oma, als Rabe und als Superheldin.

In diesem Jahr verkleidete sich Heidi Klum - als sie selbst. Außer ihr traten noch fünf weitere Damen als Doppelgängerinnen auf. "Seht ihr doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach?", fragte Klum unter einem Bild auf Twitter und Instagram, das die sechs Heidis von hinten zeigt - in einem beigefarbenen Body mit hohen Stiefeln.

Im Oktober hatte Klum die Spekulationen über ihr Outfit mit einem Bild auf Instagram angeheizt. Das Foto zeigte das Spiegelbild der 43-Jährigen. Der "Vanity Fair" verriet sie vorab, sie habe sich diesmal ein typisch deutsches Thema überlegt. Die Planung habe vier Monate gedauert.

Vor ein paar Tagen erklärte sie auch, wie sie einst auf die Idee für die Party kam. "Damals gab es nicht wirklich eine coole Party, auf der sich die Leute ernsthaft verkleidet haben. Daher habe ich das auf meiner Party dann zur Pflicht gemacht."