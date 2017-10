Promis und Deko an Halloween Erschreckende Vorbilder

Halloween ist der Tag der Verwandlung. Jedes Jahr werden überall auf der Welt am letzten Tag des Oktobers aus normalen Menschen blutende Zombies oder Monster mit grausamen Fratzen. Zwar sind viele Deutsche noch immer skeptisch, was das Fest angeht. Dennoch ist der Halloween-Siegeszug kaum mehr aufzuhalten. Wer da noch auffallen will, braucht Ideen.

Zum Glück gibt es Promis, die geradezu Lehrmeister der Grusel-Garderobe sind. Sehen Sie selbst:

Gruseln wie ein Superstar Heidi Klum zählt sicherlich zu den professionellsten Halloween-Promis. Die 44-Jährige veranstaltet seit vielen Jahren eine große Halloween-Party in New York. 2015 verkleidete sie sich als Cartoon-Figur Jessica Rabbit. Auch die Besucher auf Klums Party geben sich Mühe, so wie Modedesigner Dmitry Sholokohv (links). Jennifer Lopez (rechts) und Nicole Scherzinger (links) zeigten sich ebenfalls von ihrer fürchterlichen Seite. Ein Jahr später ging Klum als - Heidi Klum. Und zwar in mehrfacher Ausführung: Außer ihr kamen fünf weitere Frauen, die so aussahen wie sie. Auch deutsche Sternchen werfen sich in schreckliche Schale - hier Marcus von Anhalt bei einer Party von Natascha Ochsenknecht in Berlin. Auf derselben Party präsentierte "Bachelor"-Kandidatin Daniela Michalski ihr blutiges Kostüm. Moderatorin Giulia Siegel reißt das Maul auf - und Fernsehkoch Ludwig Heer blutet wie ein Schwein. US-Blogger Perez Hilton kam knapp bekleidet zu Klums Halloween-Feier im Jahr 2013. Model und Schauspielerin Joana Krupa auf einer Party in Los Angeles vor wenigen Tagen. Gleiche Party, noch ein Mannequin: "Victoria's Secret"-Model Alessandra Ambrosio verzichtete auf ein blutiges Outfit. Kim Kardashian und Reality-TV-Star Jonathan Cheban gingen auf die Party als das Pop-Double Sonny und Cher.

Auch wer keine Lust auf Kostüme hat, wird Halloween unter Umständen nur schwer entfliehen können. Selbst in der Landwirtschaft sind die Auswirkungen zu spüren: Wegen der erhöhten Nachfrage an Halloween werden in Deutschland mehr Kürbisse angebaut. Für die Süßwarenindustrie ist das Fest ohnehin ein glänzendes Geschäft: 2016 gaben Deutsche rund 14,6 Millionen Euro für Halloween-Süßigkeiten aus.

Und auch Deko kann ziemlich teuer werden.