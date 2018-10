Halloween-Quiz Erkennen Sie diese Promis in ihren Kostümen?

Heidi Klum gilt in den USA als "Queen of Halloween" - ihre Gruselpartys sind mittlerweile legendär. An diesem Mittwoch lädt sie zur 19. Auflage in einen New Yorker Klub. Bei früheren Halloweenpartys verkleidete sich das Model unter anderem als Kleopatra, Gorilla und Vampir.

Doch auch andere Prominente haben offensichtlich Spaß an aufwendigen Kostümen. Da ist es oft nicht leicht zu durchschauen, welcher Star hinter der Maskerade steckt. Schaffen Sie den Bildertest?