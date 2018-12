Hamburg Falsch abgebogen - Auto steckt auf Schienen fest

Ein Mann ist am späten Dienstagabend in Hamburg versehentlich in ein Gleisbett gefahren, weil er sich offenbar auf die Anweisungen seines Navigationssystems verlassen hatte. Gegen 22 Uhr steuerte er sein Car-Sharing-Auto an einem Bahnübergang auf die Gleise der Regionalbahn und blieb stecken. Der Zugverkehr im Stadtteil Wandsbek musste zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Die Feuerwehr holte den Mercedes anschließend mithilfe einer Seilwinde aus dem Gleisbett. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sein Auto problemlos verlassen. Nur eine Stunde nach dem Zwischenfall wurde die Unfallstelle wieder freigegeben. Der Fahrer gab den Polizisten gegenüber an, dass ihn sein Navi am Bahnübergang aufgefordert hatte, links abzubiegen. Daraufhin sei er auf den Gleisen gelandet.

Am Unfallort behinderte ein Gaffer die Einsatzkräfte, indem er immer wieder versuchte, den Bahnübergang zu überqueren. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, nachdem er sich den Anweisungen der Polizei widersetzte und sogar versuchte, die Absperrung zu durchbrechen.