"Für mich war es wie ein zweiter Mauerfall!", schreibt Entertainer Hape Kerkeling über die Ehe für alle. Außerdem berichtet der 53-Jährige in seiner Kolumne in der Zeitschrift "Gala", dass er nun auch selbst geheiratet habe. Der Beschluss des Bundestages, die Ehe auch für Homosexuelle zu öffnen, war für ihn ein Meilenstein: "Mein persönliches Highlight 2017! Dem Himmel sei Dank und vergelt's Gott!"

Nun könne man sich ganz einfach "quasi vom Standesamt upgraden lassen". Ob er das inzwischen selbst gemacht habe?, fragt Kerkeling und löst dann selbst auf: "Die Antwort lautet: Jaha!" Mit weiteren Details zu seiner Hochzeit hält er sich bedeckt - auch den Namen seines Ehemanns gibt er nicht bekannt. Mit ihm lebte er zuvor bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Zu seinem Privatleben äußert sich Kerkeling, der 1991 vom Schwulenaktivisten Rosa von Praunheim in einer Talkshow geoutet wurde, generell kaum. In seiner Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft - Meine Kindheit und ich" schreibt er über einen Freund, mit dem er demnach seit 2010 liiert ist. 2011 hatte Kerkeling in der "Bild am Sonntag" über die Trennung von Angelo Colagrossi nach fast 30-jähriger Beziehung gesprochen.