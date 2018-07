Hardy Krüger junior Verehrerin Leily H. erringt Teilsieg gegen Schauspieler

Leily H. sieht sich nach der Verhandlung als Siegerin: "Wir haben uns richtig geküsst! Das darf ich sagen", sagte sie nach dem Berufungsurteil des Oberlandesgerichts München. Die hartnäckige Verehrerin von Hardy Krüger junior darf demnach weiter behaupten, zärtlichen Kontakt zu dem Schauspieler gehabt zu haben.

Zwar hielt der Senat die Schilderungen von Leily H. über weite Strecken für unglaubwürdig. Doch das treffe ebenso auf den 50-jährigen Schauspieler zu. Dieser habe sich in eidesstattlichen Erklärungen in Widersprüche verstrickt. Zur Urteilsverkündung war er nicht erschienen.

Die von Krüger verklagte Leily H. darf laut Urteil daher auch weiter sagen, sie und der Schauspieler hätten Zukunftspläne gehabt. Zwei andere Behauptungen allerdings darf die 35-Jährige nicht mehr ungestraft wiederholen: Dass Krüger junior von ihr geschwärmt und zudem vorgehabt habe, sie an seinem 50. Geburtstag zu heiraten.

Insgesamt ging es um sechs Äußerungen der Münchnerin, die der Schauspieler im vergangenen Herbst kennengelernt hatte. Bald darauf behauptete die Frau, sie sei die echte Freundin Krügers. Das untersagte ihr das Münchner Landgericht Ende März, er erwirkte zudem ein Kontaktverbot. Sie durfte laut dem Urteil auch nicht mehr behaupten, Krüger habe mit ihr zusammenziehen wollen. Vor wenigen Wochen heiratete er seine PR-Managerin Alice Rößler.

In vier Punkten wurde die Klage in erster Instanz damals allerdings abgewiesen, wogegen der Schauspieler Rechtsmittel eingelegt hatte. Leily H. kündigte nach dem jetzigen Erfolg vor Gericht an, ihrerseits weiter gegen Hardy Krüger junior vorzugehen - sie wirft ihm Verleumdung vor. Bereits Ende April hatte sie ihn auf Schadensersatz verklagt.