Beinahe-Crash mit Passagierflugzeug Harrison Ford auf Kollisionskurs

In Kalifornien ist ein Leichtflugzeug beim Landeanflug vom Weg abgekommen und knapp über eine Passagiermaschine mit 116 Menschen an Bord hinweggebrettert. Am Steuer soll ein berühmter Abenteurer gesessen haben.