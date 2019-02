Im Frühling erwarten Prinz Harry und Herzogin Meghan ihr erstes Kind. Nun hat das Paar letztmals vor der Geburt des Babys eine Auslandsreise angetreten. In Marokko warteten allerhand Termine auf die beiden.

So besuchten der Prinz und die Herzogin den königlich-marokkanischen Reitclub in Rabat, wie der Kensington-Palast mitteilte. Hand in Hand erschien das Paar zu dem Termin.

Dort informierten sich die Royals über den Einsatz von Pferden in der Therapie von Kindern. Die Reise widmet sich vor allem dem Besuch von Einrichtungen für benachteiligte Mädchen im ländlichen Marokko.

Zudem besuchte das Paar die britische Botschaft in dem nordafrikanischen Land. Während des Empfangs tauschte sich Herzogin Meghan mit jungen Unternehmerinnen aus. Ihr Mann sprach mit Militärvertretern von Marokkos königlicher Gendarmerie.

Auch einem Gymnasium statteten die künftigen Eltern einen Besuch ab. Kinder erzählten ihnen, wie sie Englisch lernen. Das Paar schaute sich zudem ein Fußballspiel an.

Auch für die Traditionen des Landes nahmen sich die beiden Zeit. In der Stadt Asni im Atlas-Gebirge bekam die Herzogin in einer Henna-Zeremonie die linke Hand bemalt. Es sei eine traditionelle marokkanische Zeremonie für schwangere Frauen, schrieb der Kensington-Palast auf Twitter.