Octavia Spencer an der Uni Harvard Besten Dank für den Puddingtopf

Nach einem Oscar hat Octavia Spencer nun eine weitere begehrte Auszeichnung erhalten: einen Puddingtopf. Die Schauspielerin ist die neueste Geehrte der Theatergruppe an der Elite-Universität Harvard, die alljährlich den "Hasty Pudding"-Preis an eine Größe aus Film- und Showgeschäft vergibt.

"Es war schwierig, diesen Topf zu bekommen", sagte Spencer auf die Frage, wie die Auszeichnung im Vergleich zu den Oscars einzuschätzen sei. In jedem Fall werde ihr der Topf ewig in Erinnerung bleiben. "Es hat heute einfach so viel Spaß gemacht."

Vor der Preisübergabe gab es zu Ehren Spencers eine Parade über den Harvard Square. Die Schauspielerin wurde dabei von männlichen Studenten in Drag-Queen-Kostümen mit Perücken und Glitzer-Make-Up begleitet.

Spencer gewann 2012 einen Oscar als beste Nebendarstellerin im Film "The Help". In derselben Kategorie ist sie nun erneut nominiert, dieses Mal für ihre Rolle in "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen", einem Film über den Beitrag schwarzer Frauen zu Nasa-Programmen in den Anfangsjahren der Raumfahrtbehörde. "Hidden Figures" ist auch als bester Film nominiert.

Spencer sagte, sie sei gerührt, wenn Fans sie als inspirierende Figur sähen. Sie spiele gerne in Filmen mit, die es ermöglichten, ein wenig vor der Wirklichkeit zu fliehen, gleichzeitig aber auch informierten und unterhaltend seien. "Hidden Figures" schaffe das auf vielen Ebenen.

Der "Hasty Pudding"-Preis wird seit 1951 je an eine Frau und einen Mann vergeben. Als männlicher Preisträger ist dieses Mal Ryan Reynolds vorgesehen. 2016 machten Joseph Gordon-Levitt und Kerry Washington den Spaß mit. Zu früheren Preisträgern zählen unter anderem Martin Scorsese, Harrison Ford, James Franco, Tom Cruise, Scarlett Johansson, Claire Danes, Helen Mirren, Anne Hathaway, Halle Berry, Kerry Washington und Sandra Bullock.