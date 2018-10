Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs Staatsanwaltschaft lässt einen Vorwurf gegen Harvey Weinstein fallen

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hält die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein im Fall von Lucia Evans nicht weiter aufrecht. Ein Gericht ließ die Anklage fallen. Es ging um den Vorwurf Weinstein habe Evans 2004 sexuell missbraucht.

Als Grund für ihren Entschluss nannte die Staatsanwaltschaft Erkenntnisse, die man während der Ermittlungen gewonnen habe. An den anderen Vorwürfen gegen Weinstein halte man fest.

Evans hatte vor einem Jahr angegeben, Weinstein habe sie 2004 gezwungen, ihn oral zu befriedigen. Der Übergriff soll sich tagsüber in Weinsteins New Yorker Büro zugetragen haben. Evans bestätigte der Zeitschrift "New Yorker" damals, dass sie Strafanzeige erstattet habe.

"Ich habe ihm immer wieder gesagt 'Ich will das nicht tun, hör auf'", beschrieb Evans ihre Erinnerung an jenen Tag 2004. "Ich habe versucht zu fliehen, vielleicht nicht entschieden genug. Ich wollte ihn nicht treten oder mit ihm kämpfen."

Evans gehörte im vergangenen Herbst zu den ersten Frauen, die mit Vorwürfen gegen Weinstein an die Öffentlichkeit gingen. Weinstein wurde innerhalb eines Jahres wegen sechs Sexualdelikten angeklagt, unter anderem wegen Vergewaltigung, erzwungenem Oralsex und sexueller Tätlichkeit. Der Fall Evans fällt mit der Entscheidung des Gerichts nun weg.

Weinstein plädiert weiter auf nicht schuldig. Er hatte im Zuge der Vorwürfe Fehlverhalten eingeräumt, aber Vorwürfe von nicht einvernehmlichem Sex zurückgewiesen sowie Vergewaltigungen bestritten. Sein Anwalt Benjamin Brafman erklärte, auch gegen die anderen Anklagen weiter vorgehen zu wollen.