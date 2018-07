Man kann vieles über Heidi Hetzer sagen, aber eines mit Sicherheit nicht: dass sie eine unerfahrene Autofahrerin sei. Die 81-Jährige reiste in ihrem petrolfarbenen Oldtimer "Hudo", Baujahr 1930, in zweieinhalb Jahren um die Welt. Hetzers Versicherung scheint das als Beleg für ihre Fähigkeiten am Steuer allerdings nicht zu reichen.

Das Unternehmen wollte die Rentnerin bei der Neuanmeldung eines Wohnmobils nun als Fahranfängerin einstufen. "Das ist doch ein Witz", sagte die frühere Rallyefahrerin und Autohaus-Chefin , nachdem zuerst die "B.Z." darüber berichtet hatte. Seit 65 Jahren habe sie einen Führerschein, sagte Hetzer.

Wie es zu der Einstufung kam, erklärt sich die Motorsportlerin so: Tatsächlich habe sie nie einen Neuwagen auf ihren Namen zugelassen, lediglich ihre Oldtimer. "Aber die zählen nicht, wenn ich eine internationale Versicherung abschließen will", sagte Hetzer, die jahrzehntelang ein Autohaus in Berlin führte.

Allzu schwer nimmt sie die Angelegenheit aber offenbar nicht: "Am Anfang habe ich mich geärgert, jetzt kann ich nur noch darüber lachen", sagte Hetzer. Im November wolle sie mit ihrem Wohnmobil zu einer Reise durch Afrika starten - über Ägypten und Sudan möchte sie nach Kapstadt reisen und dann an der Westküste des Kontinents zurückfahren. "Bis dahin", sagt Hetzer, "werde ich bestimmt eine Lösung gefunden haben."