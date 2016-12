Auftritt bei "America's Got Talent" Heidi Klum kippt um

Zu Beginn ihres Auftritts schwebte sie noch: Auf einer überdimensionalen, rot-weiß gestreiften Zuckerstange wurde Heidi Klum auf die Bühne der TV-Show "America's Got Talent" hinabgelassen. Zunächst tat die 43-Jährige, was sie am besten kann: blendend aussehen und lächeln, das alles in einem hochgeschlitzten feuerroten Kleid und passenden Highheels.

Doch dann geschahen gleich zwei ungewöhnliche Dinge: Das deutsche Top-Model begann zu singen, den Weihnachtssong "Santa Baby", umflirrt von einer Truppe grüngewandeter Elfen auf Rollschuhen, begleitet von Duettpartner Sal Valentinetti. Der schleuderte Klum beherzt über die Bühne, woraufhin diese nach einer besonders schmissigen Pirouette zu Boden ging.

Klum reagierte gewohnt professionell, blieb zunächst mit dekorativ angewinkeltem Bein liegen und ließ sich dann von ihrem galanten Partner hochhelfen. "Sind Sie in Ordnung?", fragte Valentinetti noch höflich, während die Elfen im Hintergrund völlig unbeeindruckt weiterrollten. Alles super, wie sich herausstellte. Klum sang weiter, das Publikum spendete Beifall.

Auch die Reaktion der Jury, bestehend aus Simon Cowell, Howard Mandel, Mel B. und - ja - normalerweise auch Heidi Klum, war angemessen überrascht und besorgt. Der als kritisch bekannte Cowell applaudierte seiner Jury-Kollegin gar stehend.

Doch sehr schnell kam die Frage auf: Was das ein echter Unfall oder nur ein gut inszenierter PR-Gag für die NBC-Talentshow? Tatsächlich war die Performance der umstrittenen Produzentin von "Germany's Next Topmodel" gar nicht so übel. Aber offenbar nicht spektakulär genug.

Auch in der zwölften Staffel von "America's Got Talent" werden alle jetzigen Juroren wieder dabei sein. Offenbar wollten sie das jetzt schon mal feiern. Kein Grund, sich gleich langzumachen.