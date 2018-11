Heidi Klum an Halloween Shrek, lass nach!

Seit Wochen hatte Heidi Klum in den sozialen Medien immer wieder kleine Hinweise gegeben, nun ist klar: Das Model und ihr Freund Tom Kaulitz haben Halloween als das grüne Oger-Paar Shrek und Fiona verkleidet gefeiert.

Kurz vor Beginn ihrer traditionellen Halloween-Party lüftete das deutsche Model das Geheimnis um ihr diesjähriges Kostüm. Klum postete Fotos und Videos von der Verwandlung in die dicklichen, knallgrünen Figuren aus den "Shrek"-Animationsfilmen.

Ein Team von Maskenbildnern hat Knollnasen, Pausbacken, Oger-Öhrchen und für Klum auch noch ein üppiges Plastik-Dekolleté geschaffen. Klum versah ihre Einträge mit grünen und roten Herzen, ohne allerdings die Figuren beim Namen zu nennen.

In der Nacht zum Donnerstag richtete Klum in einem New Yorker Club ihre 19. Halloween-Party aus. In den vergangenen Jahren hatte sich das Model auch schon als Comic-Figur Jessica Rabbit, Kleopatra, Gorilla oder als runzelige Oma verkleidet.

Klum gilt in den USA als "Queen of Halloween" - ihre Gruselpartys sind mittlerweile legendär. Doch auch andere Prominente haben offensichtlich Spaß an aufwendigen Kostümen.

Da ist es oft nicht leicht zu durchschauen, welcher Star hinter der Maskerade steckt - wie die folgenden Beispiele aus den vergangenen Jahren zeigen. Schaffen Sie den Bildertest?