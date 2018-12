Heidi Klum und Tom Kaulitz "Ich habe ja gesagt"

"Ich habe ja gesagt", schreibt Supermodel Heidi Klum an Weihnachten auf Instagram. Zusehen ist zudem ein Foto mit ihrem Lebensgefährten, den Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz. Das Paar hat sich nun offenbar verlobt.

Für den deutschen Weltstar Klum wäre es die dritte Ehe. Zuletzt hatte die vierfache Mutter in Interviews noch ausgeschlossen, erneut zu heiraten.

Seit Mai dieses Jahres sind Klum und Kaulitz ein Paar. Die Beziehung zwischen der 49-Jährigen und dem 29-Jährigen sorgte für einige Diskussion wegen des Altersunterschieds. Die Moderatorin der Show " Germany's Next Topmodel" und der Musiker zeigten sich verliebt auf Bildern in sozialen Netzwerken oder etwa bei den Filmfestspielen von Cannes. "Du musst einfach ein glückliches Leben führen, ohne dir zu viele Gedanken über das zu machen, was Leute denken", sagte Klum.