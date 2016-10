Instagram Heidi Klum zeigt ihr "erstes graues" Haar

Man glaubt es kaum, doch auch Topmodels altern sichtlich: Heidi Klum hat just ihr - angeblich - erstes graues Haar entdeckt. Zum Beweis postete sie ein Foto auf Instagram.

OMG .....just found my first grey Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 8. Okt 2016 um 13:46 Uhr

"Oh mein Gott... ich habe mein erstes graues gefunden", schrieb die Moderatorin von " Germany's Next Topmodel" unter den Post. Dazu setzte sie ein Smiley mit großen Augen und roten Wangen - wohl als Zeichen ihres Schocks.

Ihre Fans reagierten mit Humor: "Heidi, es ist sicherlich nicht grau, sondern nur sehr, sehr hell", schrieb einer ihrer Follower. Ein anderer notierte: "Das erste graue Haar ist nicht wirklich schlimm - aber was dann so in den nächsten Jahren dazukommt."

Auch Skepsis machte sich breit, ob es sich wirklich um das erste graue Haar der blonden 43-Jährigen handelt. "Oh da wurde wohl eins beim Haare färben vergessen", kommentierte eine Instagramerin. "Ich seh' da noch welche", kommentierte eine andere.

Dennoch gab es auch ein paar Komplimente: "Du bist immer noch schön", hieß es unter dem Post und: "Graues Haar ist nicht so schlimm, es gibt einem Menschen einen gewissen Charme."