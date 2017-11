Illustre Halloweenparty Heidis Klumpatsch

Spontaner Krallen- und Ohrenwuchs, fiese gelbe Raubtieraugen, ein prächtiges Gebiss und dazu das ohrenbetäubende Geschrei einer holden Maid: So mancher wird sich noch an die Verwandlung des Michael Jackson in einen Werwolf im Video zu "Thriller" erinnern.

Eine ähnliche Metamorphose hat jetzt auch Heidi Klum vollzogen. Anlässlich ihrer traditionellen Halloween-Party schlüpfte die Model-Macherin in weiße Socken und schwarze Leder-Slipper, warf sich die rot-gelbe College-Jacke über und ließ sich ein paar beeindruckende Reißzähne einbauen.

Zunächst war noch befürchtet worden, Klum könne ihr alljährliche Spektakel ausfallen lassen - wegen Liebeskummers nach der Trennung von Vito Schnabel. Eine Fehleinschätzung. Die Karneval-gestählte Bergisch-Gladbacherin weiß, was sie ihrem Publikum schuldig ist.

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 31. Okt 2017 um 12:49 Uhr

"Dieses Mal wird es furchteinflößend" hatte Klum durchblicken lassen und dann auf Instagram ihre Wolfwerdung dokumentiert, die ein paar Stunden Zeit und konzentrierte Arbeit mehrerer Make-up-Künstler in Anspruch nahm. "Ich muss für mein Kostüm sehr viele Prothesen anfertigen lassen", verriet sie US-Talkerin Ellen DeGeneres. Da hieß es Zähne zusammenbeißen vor dem großen Event. Die Mühe scheint sich gelohnt zu haben. Stellvertretend für viele schwärmte ein Instagram-User: "Epic outfit and epic attitude."

Bereits zum 18. Mal feierte die Unternehmerin ihre Halloween-Sause. Sie präsentierte sich schon als Vampirella, als zornige Hindugöttin Kali oder Großmutter mit Gehstock. Im Schlepptau hatte sie mal ihren Ex-Mann Seal, mal fünf Doppelgängerinnen. In diesem Jahr war es - eine Truppe Zombies.