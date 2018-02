Abgesagte Konzerte Helene Fischer singt wieder

"Wir freuen uns sehr, Euch heute mitteilen zu können, dass Helene ab Freitag ihre Tournee fortsetzen kann", mit diesen Worten sorgte das Management der Schlagersängerin Helene Fischer für Erleichterung bei Tausenden Fans. Das für Freitagabend in Wien geplante Konzert soll wie geplant stattfinden.

Zuvor musste Fischer auf Anraten ihres Arztes insgesamt sieben Konzerte in Wien und Berlin absagen. Zu möglichen Ersatzterminen will sich der Veranstalter im Laufe der kommenden Woche äußern.

Gerüchte machten die Runde, Fischer sei schwanger und ein Wunderheiler aus den USA behandele sie. Die 33-Jährige dementierte auf Facebook. "Alles Quatsch", schrieb der Schlagerstar.

Außer am Freitag sind in Wien auch Shows am Samstag und Sonntag geplant. Bis Anfang März kommen noch jeweils fünf Auftritte in Oberhausen und in München hinzu. Die Sängerin plant in diesem Jahr auch noch eine Stadiontour durch Deutschland. Dabei will Fischer im Juli auch im Berliner Olympiastadion auftreten.