Helene Fischer über Pfeifkonzert "Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch"

Helene Fischer ist andere Auftritte gewohnt, völlig andere. Für gewöhnlich sind die Fans der Schlagersängerin in restlos ausverkauften Konzerthallen begeistert - doch an diesem Samstagabend war das anders: Ihren Auftritt in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinals quittierten Zehntausende Fußballfans mit einem Pfeifkonzert.

Offenbar, so viel ist inzwischen klar, galten die Pfiffe nicht der Musik oder gar der Künstlerin selbst - sondern der Kommerzialisierung des Fußballs, der in den Augen vieler Kritiker in Fischers Auftritt einen neuen Höhepunkt erreichte.

So ungefähr blickt die Sängerin offenbar auch selbst auf diesen Abend zurück. Jedenfalls gab sie sich in ihrem ersten ausführlichen Interview zu dem Thema nun betont gelassen. "Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch", sagte die 32-Jährige in der RTL-Show "Mensch Gottschalk" am Sonntagabend. "Ich hab mir so 'ne dicke Haut in den letzten Jahren zugelegt und seit gestern sind auch noch Haare gewachsen."

Das Pfeifkonzert im Berliner Olympiastadion habe sie als "geballte Testosteron-Power" wahrgenommen, sagte Fischer. Wirklich böse könne sie den Fußballanhängern nicht sein: "Ich hab das aber gar nicht als so schlimm empfunden." Die Pfiffe der Fußballfans bezog sie auch nicht auf sich alleine: "Da ist ein Groll da, die wollten keine Unterhaltung."

Der Deutsche Fußball-Bund hat inzwischen angekündigt, Showeinlagen in der Halbzeitpause zu überdenken. "Wir analysieren nach jedem Pokalfinale die Abläufe, das werden auch in diesem Jahr tun. Danach entscheiden wir, was wir beibehalten oder verändern", teilte der DFB am Sonntag mit.