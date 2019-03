Vorbildliche Promi-Trennungen Wo bleibt die Schlammschlacht?

Alle Hoffnung liegt jetzt auf den Kardashians, so desolat ist die Lage.

Gerade hat sich Khloé von ihrem Freund, dem Basketballspieler Tristan Thompson getrennt (Vater der gemeinsamen Tochter True) - weil der sie mit Jordyn Woods, der besten Freundin von Khloés jüngerer Schwester Kylie, betrogen haben soll. Nach langem Darben hat dieses Arrangement für Klatschzyniker endlich wieder einmal das Potenzial zu einer semi-öffentlichen Promi-Entliebung mit ordentlich Schmackes.

Denn die PR-strategisch gut sichtbar ausgelegte Dreckwäsche, früher mal ein fester Genre-Bestandteil jeder Promitrennung, scheint komplett aus der Mode gekommen.

Als Helene Fischer und Florian Silbereisen im vergangenen Dezember das Ende ihrer legendären Liebe verkündeten, schenkten sie den gaffbereiten Fledderfans nicht einmal eine schmutzfüßige Tennissocke. Beide seien natürlich traurig, dass sie nun kein Paar mehr seien, schrieb Fischer auf ihrer Facebookseite - "umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege".

Auf dem begleitenden Foto lachen sich die Frischverflossenen mit gebleckten Zähnen derart vertraulich-innig an, als hätten sich gerade versehentlich ihre Nasenstecker verhakt.

Ein paar Tage zuvor hatten Kostja und Janin Ullmann ihre Trennung bekanntgemacht - via Knutschfoto im Internet. "Wir kommen klar damit, ihr hoffentlich auch", hieß es in der Bildunterschrift. Und die "Gala" jubelte: "Kostja und Janin Ullmann haben sich getrennt - allerdings in Liebe, wie sie ihren Instagram-Followern mit einem süßen Bild beweisen."

Noch nonchalanter ging im Januar nur Schauspielerin Anna Faris mit ihrem Exmann und Kollegen Chris Pratt um: Als der seine Verlobung mit Arnold-Tochter Katherine Schwarzenegger verkündete, gratulierte sie den beiden überschwänglich via Instagram und bot an, die beiden bei Bedarf höchstselbst zu verheiraten - was tatsächlich möglich wäre, weil sie ein entsprechendes Zertifikat besitzt und wirklich Menschen trauen darf.

Falls es tatsächlich dazu kommt, wäre dies der vorläufige und schwer zu toppende Peak der "Conscious Uncoupling"-Welle: Eine ganz bewusste Form der Entpaarung, komplett ohne Schuldzuschreibungen, üble Nachrede, verletzte Zerfetzung und Racheschmollerei. Erfunden hat den Begriff Paartherapeutin Katherine Woodward Thomas, die die Idee dahinter in diversen Büchern beschreibt.

Berühmt geworden ist die Bezeichnung, als Gwyneth Paltrow sie 2014 auf ihrer Webseite benutzte, um ihre Trennung von Chris Martin zu verkünden. Damals wirkte der öffentliche Friedensvertrag ausgesprochen schrullig, doch die beiden meinen es offenbar immer noch ernst damit: Erst im Januar erzählte Paltrow in einer Talkshow, Martin habe sie mit den beiden gemeinsamen Kindern in die Flitterwochen mit ihrem neuen Ehemann begleitet.

So schön die Idee einer spannungsfreien, gefassten Trennung theoretisch klingt, so quastig klingt sie in den entsprechenden Seminarbeschreibungen von Katherine Woodward Thomas: Die trennungswilligen Paare sollten dort lernen, "neue, kooperative und lebensbejahende Arrangements und Strukturen zu schaffen, die es allen ermöglichen, erfolgreich weiterzukommen." Das klingt nicht nach dem emotionalen Crash einer zerschepperten Liebesbeziehung, sondern eher, als müsste man eine diplomatisch heikle Beziehung zu einem Nachbarland abwickeln, von dem man sich zwar rechtlich lossagen möchte, künftig aber gerne noch dessen landestypische, köstlichen Milchprodukte beziehen will.

Grobschlächtig romantisch

Da denkt man dann fast schon nostalgisch an die großen, ikonischen Trennungsschlammschlachten der Promihistorie. An die paukenmäßige Paarzerschlagung von Alec Baldwin und Kim Basinger, an deren Höhepunkt Baldwin die gemeinsame, damals 11-jährige Tochter Ireland via Anrufbeantworter als "grobes, gedankenloses Schwein" beschimpfte, weil sie einen verabredeten Anruf von ihm nicht angenommen hatte.

Oder an die Scheidung von Paul McCartney und Heather Mills. Er nahm sich damals eine Anwältin, die schon Prinz Charles bei seiner Trennung von Diana assistiert hatte - und sie den Anwalt von Prinzessin Diana in derselben Angelegenheit. Auf etwas grobschlächtige Art ist das doch fast schon wieder romantisch - und wirkt auf den durchschnittlich unbeherrschten Beobachter irgendwie auch natürlicher als die neu erfundene minimal-invasive Promitrennung.

Braucht es bei derlei unerfreulichen, ja auch schmerzhaften Ereignissen nicht einen gewaltigen Rumms, um sie wirklich und begreifbar zu vollziehen, den unkontrollierten Zorn, den Rauch, der aus den Ohren kommt? "Breaking up", das klingt im englischen ja schon so schön nach zerdeppertem Geschirr, nicht nach vernünftiger, kultivierter Verhandlung. Es gibt so viele ungute Situationen im Leben, die man im Dienste der Zivilisation mit Contenance abwickelt, muss man dann wirklich auch noch eine Trennung optimieren?

Und lieben wir Promis nicht auch gerade dafür, dass sie sich und ihr Leben, so glamourös es auch sein mag, oft so überdeutlich nicht im Griff haben? Man bewundert Kate Moss ja nicht für ihre topvernünftige Lebensführung und fragt sich in persönlichen Krisenzeiten selten: Was würde Justin Bieber tun?

Unsere Faszination für Stars wird auch davon befeuert, dass wir ihnen gestatten, was wir uns nicht erlauben, und ihnen dann genüsslich bei den folgenden Verwicklungen zuschauen. Sie sind unsere outgesourcte Unvernunft, sie spielen nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im Privaten die theatralischen Dramen, die wir uns nicht trauen.

Natürlich ist es grundsätzlich zu bejahen, wenn Menschen sich vernünftig verhalten, für die direkt Beteiligten mag moderates Entlieben ja weniger aufreibend sein. Aber was bleibt uns Normalsterblichen, wenn die Stars selbst die Lebenskrisen noch so viel besser bewältigen, wenn sie zumindest den Anschein erwecken, als hätten sie überhaupt keine Probleme? Das ist doch fast schon unmenschlich! Und das kann niemand wollen.