Helene Fischer ist seit Jahren eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, Rapper Capital Bra landete im Sommer mit seinem Album "Berlin lebt" direkt auf Platz eins der Charts. Anschließend wurden Gerüchte laut, der 23-Jährige und der Schlager-Star planten einen gemeinsamen Song.

Doch daraus dürfte nichts werden. Denn nun geht Vladislav Balovatsky, wie Capital Bra mit bürgerlichem Namen heißt, im Netz auf Fischer los. Ein Instagram-Foto seines Kollegen Farid Bang kommentierte er an die Sängerin gerichtet so: "Schade, dass du so über Rapper denkst und vor sowas keinen Respekt hast. Solltest du aber, weil ich kenne Rapper persönlich, die für dich die Texte schreiben und ohne diese Rapper wärst du heute arbeitslos."

Damit nimmt Capital Bra Bezug auf den Song "G-Modelle" von Farid Bang, in dem es heißt: "Helene meint, dass wir für Rap keinen Respekt verdienen. Eine Frage, hast du schon mal einen Text geschrieben?"

@helenefischer #realtalk #platinwargestern Ein Beitrag geteilt von Farid Hamed El Abdellaoui (@faridbangbang) am Aug 10, 2018 um 6:58 PDT

Diese Worte waren eine Reaktion auf Fischers Kritik am Auftritt von Farid Bang und Kollegah beim Echo. "Ich möchte euch sagen, wie unangemessen und beschämend ich es fand, die beiden bei der Preisverleihung auf der Bühne in dieser Art 'performen' zu sehen", hatte die 34-Jährige im April auf Facebook geschrieben.

Was genau sie damit meinte, führte Fischer im weiteren Verlauf des Posts aus: "Den Echo zu gewinnen ist vielleicht das eine, die beiden dort auch noch auftreten und ihre Show machen zu lassen, fand ich persönlich bedrückend." Besonders ärgerte sie sich darüber, dass "man ihren gewaltverherrlichenden, antisemitischen, homophoben und frauenverachtenden Texten ein Podium geboten hat - auch die Bedeutung des Echo ist somit komplett in den Hintergrund geraten".

dieserbobby / Two Sides / dpa Rapper Capital Bra

Fischer und Capital Bra sollen zuletzt in Kontakt gestanden und über einen gemeinsamen Song verhandelt haben. Angeblich war der Rapper aber mit den Forderungen des Fischer-Managements nicht verstanden, wie das Portal hiphop.de berichtete.

Er hätte sehr gerne einen gemeinsamen Song mit Helene Fischer aufgenommen, schreibt Capital in seinem aktuellen Instagram-Kommentar. Aber nach so einer Aussage könne sie sich zum Teufel scheren, ergänzte er in noch weniger freundlichen Worten. "Und nur so nebenbei: Es gibt Rapper, die in ein paar Monaten öfter auf eins gechartet sind, als du in deiner ganzen Karriere und das mit eigenen Texten."

Das klingt nicht so, als ob er noch an einer Zusammenarbeit interessiert wäre.