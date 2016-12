Erfinder des Heimlich-Manövers Notfallmediziner Henry Heimlich ist tot

Ein Griff, der Tausenden Menschen das Leben rettete - dafür wurde Henry Heimlich zur Ikone der Notfallmedizin. Jetzt ist der ehemalige Arzt im Alter von 96 Jahren im Christ Hospital in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio gestorben. "Mein Vater war ein großartiger Mann, der vielen das Leben rettete. Nicht nur seine Familie wird ihn vermissen, sondern die ganze Menschheit", sagte sein Sohn Phil. Anfang der Woche hatte sein Vater einen Herzinfarkt erlitten.

Bekannt wurde der US-amerikanische Arzt Dr. Henry Heimlich 1974 mit einer speziellen Technik der Notfallmedizin, dem sogenannten Heimlich-Manöver. Mit diesem Handgriff können bei drohender Erstickung Essensreste oder Fremdkörper aus der Speiseröhre gelöst werden.

Die Technik rettete beispielsweise auch Ex-Präsident Ronald Reagan und Sängerin Cher das Leben.

Zum ersten Mal selbst angewandt hat Heimlich die Methode erst in diesem Jahr: In einem Seniorenheim in Cincinnati half er einer Mitresidentin, die sich an ihrem Essen verschluckt hatte. Heimlich drehte ihren Stuhl um, umfasste sie von hinten unterhalb des Brustbeins und zog sie mehrmals so lange ruckartig zusammen, bis sie ihre Mahlzeit wieder ausspuckte und atmen konnte.