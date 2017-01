Herzogin Kate "Erziehung ist schwer"

Ein Fahrer, immer mehr als genug Essen im Kühlschrank - und wenn es mal hektisch wird, steht das Kindermädchen parat. All das ist ein Luxus, von dem viele Eltern nur träumen können. Umso mehr zeigte sich Herzogin Kate aus dem britischen Königshaus von dem Einsatz der Mütter mit Kindern in schwierigen Verhältnissen begeistert.

Im Rahmen ihrer Kampagne für Kindergesundheit traf Kate eine Gruppe von Müttern, die selbst Erfahrungen mit Missbrauch und Abhängigkeit machen mussten.

"Erziehung ist schwer", sagte die 35-Jährige laut "People" bei einem Besuch des Anna Freud Centre for Children and Families in London. "Das hinzubekommen, bei der Geschichte und all den Dingen, die Sie erlebt haben, mit ihren eigenen Ängsten und der mangelnden Unterstützung als Mütter... Ich finde es außerordentlich, dass Sie das überhaupt geschafft haben."

The Duchess of Cambridge meets families at a theraplay session pic.twitter.com/nP0Jq1foJ3 — Richard Palmer (@RoyalReporter) 11. Januar 2017

Bei dem Besuch in der Einrichtung machte sich Kate einen Eindruck von der Arbeit der Early Years Parenting Unit, einer Abteilung, in der Eltern mit Persönlichkeitsstörungen behandelt werden, um mit ihren Kindern zusammenleben zu können.

Der Leiter des Zentrum, Peter Fonagy, sagte: "Wir freuen uns sehr darüber, dass Ihre königliche Hoheit Eltern zweier unserer Dienste zur Frühintervention getroffen hat." Der Besuch der Herzogin sei Inspiration für die Mitarbeiter und würde ein wichtiges Signal für den Umgang mit psychisch erkrankten Kindern und ihren Familien setzen.