Klatsch und Knatsch Ein Singvogel für Herzogin Meghan

Markle spricht bei einer Preisverleihung 2016 in New York - es geht um die "College Women of the Year": Als Feministin mit starkem Gerechtigkeitssinn trat sie schon als Elfjährige in Erscheinung. Damals beschwerte sie sich eigenen Angaben zufolge erfolgreich über eine Werbung, die Frauen als Heimchen am Herd darstellte.