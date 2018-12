Herzogin Meghan und Prinz Harry Ein Hochzeitsfoto als Weihnachtskarte

Prinz Harry und Herzogin Meghan Arm in Arm, den Blick auf ein Feuerwerk gerichtet: Dieses bislang unveröffentlichte Bild ziert die Weihnachtskarte des royalen Paars, wie der Kensington-Palast mitgeteilt hat.

Das Schwarz-Weiß-Foto entstand am Abend ihrer Hochzeit am Frogmore-House in Windsor. Prinz Harry und Herzogin hatten sich am 19. Mai auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Zehntausende Menschen jubelten ihnen danach bei einer Kutschfahrt zu. Die Feier am Abend fand jedoch hinter verschlossenen Türen statt.

Erst kürzlich kündigten Harry und Meghan ihren Umzug in ein nahe gelegenes Anwesen in Windsor für Anfang nächsten Jahres an. Bislang lebten die beiden auf dem Gelände des Londoner Kensington-Palasts. Sie erwarten im kommenden Frühjahr ihr erstes Kind.

Auch Prinz Harrys Bruder Prinz William und seine Frau Herzogin Kate veröffentlichten eine Weihnachtskarte. Sie seien "entzückt, ein neues Foto ihrer Familie" zu teilen, hieß es. Es zeigt das Paar im Freizeitlook - beide tragen Jeans - mit ihren Kindern auf ihrem Landsitz Anmer Hall.