Der Schauspieler und Sänger David Hasselhoff hat geheiratet. Wie seine Sprecherin dem Portal "People" bestätigte, gaben sich der 66-Jährige und das 38-jährige Model Hayley Roberts das Ja-Wort. Die Zeremonie fand laut Medienberichten in Apulien statt, nur enge Freunde und Familienmitglieder seien dabei gewesen.

Das Paar hatte sich vor sieben Jahren kennengelernt. Hasselhoff saß in der Jury der britischen Castingsendung "Britan's Got Talent". Bei Dreharbeiten im Hotel sprach Roberts den Schauspieler an. Sie fragte ihn nach einem Autogramm. Er gebe es ihr nur, wenn er auch ihre Nummer haben könne, soll Hasselhoff geantwortet haben.

Im Jahr 2016 verlobten sie sich. Er habe lange gewartet, weil er glaubte, zu alt für seine fast 30 Jahre jüngere Freundin zu sein, sagte Hasselhoff dem Magazin "Hello!". Aber er glaube an das Sprichwort: "Man heiratet nicht, weil man mit jemanden zusammenleben möchte, sondern weil man nicht mehr ohne die Person leben kann." Und so habe er sich irgendwann gefühlt.

Für Hasselhoff ist es die dritte Ehe. Er war in den Achtzigern mit der Sängerin und Schauspielerin Catherine Hickland verheiratete, von der er sich aber für Pamela Bach trennte. Bach und Hasselhoff haben zwei Töchter.